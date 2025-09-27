Nueve compañías en la Mostra de Teatro Amador

La XVIII Mostra de Teatro Amador arranca el día 4 en O Carballiño con nueve compañías de teatro afeccionado. La programación abrirá con la obra «Mal do miolo» de la Asociación Dramatúrxica Pico do Castro.

Tiruleque, la compañía organizadora, presenta su pieza «A conspiración da piolla» el día 26 octubre de y el 1 de noviembre. El día 5 de octubre es el turno «De marzo a marzo», de Opaí Teatro Canido SRD, una obra que, pese a tener tintes dramáticos, ofrece comicidad.