Nueve compañías en la Mostra de Teatro Amador
A.F.
Ourense
La XVIII Mostra de Teatro Amador arranca el día 4 en O Carballiño con nueve compañías de teatro afeccionado. La programación abrirá con la obra «Mal do miolo» de la Asociación Dramatúrxica Pico do Castro.
Tiruleque, la compañía organizadora, presenta su pieza «A conspiración da piolla» el día 26 octubre de y el 1 de noviembre. El día 5 de octubre es el turno «De marzo a marzo», de Opaí Teatro Canido SRD, una obra que, pese a tener tintes dramáticos, ofrece comicidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Compañeras de pupitre, rivales en el escaño
- Volver a la universidad con la jubilación
- Una macropantalla de 35 m2 controlará desde Ourense el tráfico ferroviario gallego
- Condenado a dos años de cárcel el alcalde de Verín por obras en una iglesia
- Dio un puñetazo a la madre de su hijo y la arrastró por la acera delante del niño
- Una limpiadora con discapacidad acusa a su jefa de humillarla: «Me sentía como una cucaracha»
- El Gobierno aprueba ayudas directas de hasta 10.000 euros para rescatar el campo
- Jácome declara por supuesto desvío de fondos públicos a su televisión privada