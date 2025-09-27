Martín,el milagro limiano, campeón nacional de minimoto a sus 9 años

A Martín, natural de Xinzo de Limia, en Ourense le regalaron siendo apenas un párvulo de Infantil, una moto a batería, y lo que para otro niño sería un juguete más, se convirtió para él «en una emoción sin límites. Una pasión», afirma su familia . Con cuatro años empezó a competir en campeonatos mini de esta modalidad en los que ha ido cosechando una larga lista de trofeos. Esta semana Martín Portela, con solo 9 años, regresabaa su tierra y en concreto al Concello de Xinzo, donde fue recibido, , tras ganar el campeonato de España de MiniGP110 2025.

«No había precedentes de afición a las motos en su casa, el padre ni siquiera tuvo moto, pero al ver que el niño sentía esa pasión, lo apoyaron desde el primer momento y eso que no es fácil. Es un deporte caro y encima solo hay entrenamientos en Porriño, y las pruebas son por toda España», afirma la familia.

Este auténtico milagro del mociclismo en esta modalidad para menores de 12 años, fue recibido en el Concello de Xinzo por el teniente de alcalde, Antonio Fernández, y los concejales Cristina Campero y Ricardo Sieiro, que felicitaron a Martín por el esfuerzo su constancia y su brillante trayectoria. Martín, un chico «sensato y tranquilo», señala su familia, desplegó para la foto solo una pequeña parte de la larga lista de trofeos que empezó a cosechar sobre su mini moto , desde esa edad en la que la mayoría de los niños empiezan a andar en la bici sin ruedines.

Martín al lado de sus padres, su hermana otros familiares y políticos, que lo recibieron en el Concello de Xinzo / FDV

Lo acompañaron ayer en este acto de recepción al campeón, toda la familia y sus padres, Manuel y Sheyla, artífices en buena parte del éxito de Martín, pues su esfuerzo y entrega para apoyar a su hijo en esta afición que el chaval traía de serie y nadie le inculcó en casa, es digna de mérito.

Todos en caravana

Así que , este campeón, al que las primeras crónicas deportivas empiezan a describir ya como un talento sobre las dos ruedas, ha contado con toda la complicidad en casa y, «como las competiciones son por toda España, muchas en el sur y no dejan a los niños estar desplazados en hoteles, sino permanecer dentro del circuito, se compraron una caravana y un fin de semana si y otro también se van todos para que Martín pueda seguir compitiendo», indican .

El Ayuntamiento de Xinzo de Limia subrayaba ayer el orgullo por la proyección deportiva de Martín Portela y por la valiosa cantera que representa, convencido de que «seguirá llevando el nombre de Xinzo de Limia por el mundo».