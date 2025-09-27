Jornada sobre urbanismo preventivo frente a incendios

La Delegación de Ourense del Colegio de Arquitectos de Galicia celebrará el próximo jueves, 2 de octubre, una jornada titulada «O fogo ás portas. Urbanismo preventivo en incendios de 4ª xeración», enmarcada dentro de los actos por el Día Mundial de la Arquitectura, que se conmemora el 6 de octubre. El encuentro tendrá lugar en la sede del colegio en Ourense en la rúa Avilés de Taramancos, de 17.30 a 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La jornada busca analizar cómo la arquitectura y el urbanismo pueden contribuir a prevenir los efectos de los incendios forestales, especialmente tras la devastadora ola de incendios que afectó a la provincia durante este verano. Para ello, el COAG ha invitado a dos expertos que abordarán esta problemática desde diferentes perspectivas técnicas y académicas.

El primero en intervenir será el ingeniero de Montes Juan Picos Martín, con una ponencia titulada «A interface urbano-forestal e os incendios de 4ª xeración». Picos cuenta con una amplia trayectoria investigadora en proyectos nacionales e internacionales sobre incendios forestales. Actualmente es decano autonómico del Colexio de Enxeñeiros de Montes de Galicia, subdirector de la Escuela de Enxeñeiros Forestais de Pontevedra y miembro de varios comités científicos de ámbito estatal e internacional.

Le seguirá el arquitecto José Antonio Hoyuela Jayo, quien centrará su intervención en la «Planificación, risco e infraestrutura verde». Hoyuela es doctor arquitecto por la Universidad de Valladolid, con especialización en urbanismo, paisaje, gestión patrimonial y sistemas de información geográfica.

El Colegio ha invitado a los concellos de la provincia afectados por los incendios, con el objetivo de que alcaldes y técnicos municipales puedan compartir sus experiencias y participar en un debate.