Jácome anuncia otro reajuste en las líneas de bus, el cuarto en solo 13 días

El día 16 de septiembre entraban en funcionamiento, sin ensayo previo, las nuevas líneas del bus urbano de Ourense, un proceso elaborado directamente por el gobierno local y el próximo lunes 29, es decir apenas 13 días después, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, anuncia el cuarto reajuste en las mismas, en parte a tenor de los datos, para acallar las protestas del perímetro rural, que se veía en muchos casos perjudicado.

El alcalde afirma que son cambios «para perfeccionar», y que no serán los últimos, pues anuncia al menos dos más, el último ya sabe que será en marzo del próximo año. Y es que el l ejecutivo local ya justifica que «en todo diseño siempre se pueden hacer mejoras». En una primera evaluación el Gobierno local considera que las líneas «están bien dimensionadas en tiempo, son puntuales; no tienen los retrasos que había en el pasado, que rondaban el 50 por ciento y hay una puntualidad del 95 por ciento».

Los nuevos cambios

Aún así son muchos los cambios que empiezan este lunes 29. Las líneas 1A Sexto Instituto –Barrocás pasa a llamarse Línea 1. No cambia su recorrido, pero sí el horario. La línea 1B se llamará Línea 2 y desde el lunes sale desde Covadonga, no desde Cudeiro.

De este modo, el vecindario de Covadonga dispondrá de una conexión directa con la residencia sanitaria. La línea 7 se extiende desde allí hasta Cudeiro, con la finalidad de que las personas residentes en esta localidad dispongan de frecuencias cada 30 minutos y puedan acercarse al centro de salud de A Ponte, además de a otros destinos como la estación, el barrio pontino o el centro de la ciudad. En consecuencia, la nueva Línea 7 irá desde Cudeiro hasta A Valenzá. La Línea 8 Eirasvedras – A Milagrosa – Residencia, se divide en 2.

Así, los vecinos de Eirasvedras pasarán a tener servicio de conexión con la ciudad a través de la Línea número 4. De este modo, la línea 4 prolongará su ruta desde la estación de autobuses hasta Eirasvedras, con la finalidad de que las personas que viven en Eirasvedras, Quintela y O Pino cuenten con conexión cada media hora con la ciudad, en vez de cada 50 minutos.

Línea 8, cambios

El recorrido de la Línea 8 será Parque de San Lázaro - Milagrosa- Residencia. A partir de este lunes la Línea 1 será Sexto Instituto - Barrocás. La Línea 2: Covadonga – Barrocás. La Línea 4: Eirasvedras –antigua estación de autobuses – Seixalbo.

También con nuevo horario estará la línea 7: Cudeiro-A Valenzá, la línea 8: Parque de San Lázaro – La Milagrosa-Residencia. Estos ajustes entrarán en funcionamiento este lunes, día 29 de septiembre. Sin embargo el gobierno local ya avanza que el 6 de octubre habrá unos segundos ajustes y en marzo de 2026 los últimos, con la entrada en servicio de la línea circular.

Las peores protestas se produjeron tras la puesta en marcha de estas nuevas líneas que no tuvieron periodo de prueba previo, en el rural al cambiar en algún caso horarios que afectaban a trabajadores y escolares.

Para el BNG estos cambios «son la prueba del fracaso»

El grupo municipal del BNG afirma que los constantes anuncios por parte de la Alcaldía que denominan «ajustes» en el nuevo mapa de líneas del servicio de transporte público del Ayuntamiento de Ourense «no son más que una enmienda por la puerta de atrás a la totalidad de la propuesta inicial de Jácome».Para el portavoz de los nacionalistas, Luis Seara, «lo que se anuncia como ajustes, son cambios en toda regla que evidencian que la propuesta inicial estaba muy mal diseñada, algo fácilmente constatable que no atiende al sentir mayoritario del vecindario que emplea habitualmente el transporte público». Y añade, «en contra de lo que se pretendía, el nuevo mapa de líneas no ofrece ni más puntualidad ni más conectividad».El BNG inició este pasado lunes una recogida de firmas en la que los vecinos están demostrando su «profundo malestar», y Seara señala que «llevamos toda la semana a pie de parada, escuchando a la gente y recogiendo sus reclamaciones, su indignación y sus sugerencias. El descontento es generalizado y eso es algo que percibimos con la intensa recogida de firmas que estamos teniendo».«Seguiremos estando presentes en las paradas para recoger el sentir del vecindario y para trasladárselo al alcalde».El portavoz del BNG en el Concello le recomienda a Jácome «que abandone su búnker de la Alcaldía, que baje del coche oficial, que se sitúe en las paradas y que escuche a los que verdaderamente están padeciendo las consecuencias del caos». Afirma que estos continuos cambios solo son la «constatación del fracaso», señala Seara.