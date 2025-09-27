Festival Galaico-Luso en O Carballiño
El XLII Festival Galaico-Portugués de Polifonía e Canto Coral, una de las citas musicales más esperadas del otoño en O Carballiño, será hoy en el auditorio municipal. Actuarán a partir de las 20.00 horas la Coral Polifónica Casino do Carballiño (organizadora del evento),y las dos agrupaciones invitadas: Coro Vales Mahia (Bandeira, Silleda) y Coro Mesao en Canto (Mesón Frío, Portugal).
