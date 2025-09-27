La Diputación se rebela: exige suspender las reglas fiscales para usar el superávit en paliar los daños de los incendios

La Corporación Provincial de Ourense vivió ayer una de sus tensas sesiones plenaria, marcada por dos grandes ejes: la exigencia al Gobierno central de levantar las restricciones fiscales que impiden invertir el superávit provincial, y el encendido debate sobre la contaminación del embalse de As Conchas, una situación que el Grupo Socialista calificó como una «crisis medioambiental y sanitaria».

La primera de las mociones fue una iniciativa impulsada por el Grupo Popular que tuvo como argumento central la necesidad de que el organismo provincial y los concellos puedan movilizar los ahorros acumulados, especialmente para hacer frente a la «grave situación económica agravada por los incendios forestales de este verano».

Los populares, con la vicepresidenta Marta Nóvoa como defensora de la moción, aseguraron que la corporación cuenta con un balance saneado, declarándose una entidad con «deuda cero». Pese a ello, lamentaron que la reactivación de las reglas fiscales en 2024 sin la excepción de las Inversiones Financieramente Sostenibles ha provocado que la Diputación tenga «más de 20 millones de euros» en caja que no puede invertir en el territorio.

En concreto, Nóvoa calificó esta restricción como «totalmente injusta» y explicó que como resultado de estas reglas, de los aproximadamente 24 o 25 millones de euros de nuevos ingresos en caja, el organismo solo puede destinar alrededor de seis millones.

Los populares se toparon con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego y de Democracia Ourensana, que compartieron que se trata de «un problema real», sin embargo no convencieron a los socialistas que, aunque se mostraron «totalmente de acuerdo» con la suspensión de las reglas fiscales, optaron por la abstención. El portavoz socialista, Álvaro Vila, justificó esta posición por el rechazo al argumentario que vinculaba el problema fiscal con la ola de incendios. Vila manifestó que su grupo no podía «ligar bajo ningún concepto el argumentario de los incendios para reclamar una flexibilidad que reclamamos todos».

En esta línea, vila acusó al PP de ligar la moción a la ola de incendios como un intento de «blanquear» o justificar la gestión de los fuegos, mientras que desde el BNG, Bernardo Varela, mostró la posición favorable de su formación porque «valorar esta propuesta no es valorar la gestión de los fuegos del PP», sino que los concellos afectados por los incendios deberían «poder hacer uso de ese remanente de tesorería que buena falta hace a todos los concellos».

Así las cosas, la moción recibió la luz verde del pleno provincial con los votos favoraboles de Democracia Ourensana, Partido Popular y del Bloque Nacionalista Galego.

Contaminación en As Conchas

Además del tema económico, el pleno abordó la contaminación del embalse de As Conchas con una moción presentada por el PSOE que pedía «garantizar el control riguroso de la calidad de las aguas de abastecimiento en los concellos afectados por la contaminación».

La diputada socialista Marina Vaz fue la encargada de defender la moción aportando datos sobre el estado del embalse. Según informes científicos citados, el agua presenta «ata 97 millones de bacterias peligrosas por litro de agua», una concentración de cianotoxinas que «triplica el valor admitido por la Organización Mundial de la Salud». Vaz advirtió que la exposición a estos contaminantes está científicamente asociada con un incremento del riesgo de «diversos tipos de cáncer, problemas reproductivos de desarrollo fetal y otras patologías graves».

El Grupo Socialista insistió en que la Diputación Provincial, a través de su programa de asistencia municipal, tiene «competencias específicas y responsabilidades directas» en el control de calidad del agua de Bande, Lobeira, Lobios y Entrimo, y demandó establecer protocolos de emergencia con analíticas independientes y una frecuencia superior a la normativa mínima.

Además, el debate estuvo marcado por la reciente sentencia histórica del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que condenó tanto a la Xunta de Galicia como a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por la gestión de este embalse. Al respecto presentó el BNG una enmienda con la que pidieron «ejecutar» y «cumplir» la sentencia que condenó a las administraciones ante la «degradación ambiental» del embalse de As Conchas y por vulnerar derechos fundamentales de los vecinos.

Por su parte, el PP provincial en boca del vicepresidente tercero y alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, afeó una moción «farragosa» y «con inexactitudes», defendió la gestión de la Diputación, afirmando que es «radicalmente falso» que no cumpla con sus obligaciones y matizó que los sistemas de abastecimiento municipal de los concellos afectados no captan el agua directamente del embalse y que los controles cumplen con la «normativa mínima» establecida.

Con todo, tras aceptar la enmienda del BNG que integraba los puntos clave de la sentencia, la moción fue aprobada por unanimidad, aunque excluyendo dos puntos a petición del PP. Aquellos que exigían el «cumplimiento estricto» de las obligaciones de la Diputación Provincial y la «transparencia absoluta» de las analíticas fueron los rechazados.

El PP frena la condena al genocidio en Gaza

En el ámbito de las mociones sociales y políticas salió rechazad la del Bloque Nacionalista Galego que pedía condenar el «genocidio» de Israel contra el pueblo palestino, además de romper relaciones institucionales y apoyar la campaña internacional de boicot a Israel. La propuesta fue respaldada por el PSOE, mientras que Democracia Ourensana se abstuvo y el PP votó en contra.El portavoz nacionalista, Bernardo Varela, acusó a los populares de «negacionistas» y defendió que «la presión popular es clave para tomar medidas». Desde el PP, su portavoz, Patricia Torres, refutó que el organismo provincial «no tiene competencias» sobre esta materia y pidió ceñirse al minuto de silencio con el que arrancó la sesión.

Sin embargo, el mayor debate surgió con la etimología. «Todos condenamos la barbarie», defendió torres, pero «genocidio es un término que debe ser determinado por la Corte Penal Internacional», dijo.El presidente provincial, Luis Menor, respaldó la postura de su grupo y acusó a BNG y a PSOE de «usar una palabra como cortina de humo» y de instrumentalizar el conflicto para «tapar los problemas de sus partidos». Por lo que la moción no prosperó.