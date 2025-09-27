El CHUO estrena una iniciativa mensual para fortalecer la formación de los MIR

El Hospital Universitario de Ourense acogió ayer la primera sesión de «Venres de Familia», una nueva iniciativa docente impulsada por la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. Se trata de un ciclo mensual de sesiones clínicas diseñado para fomentar la formación transversal de los médicos internos residentes— MIR— de esta especialidad, que contará con reconocimiento oficial y puntuará en la evaluación anual de cada participante.

La actividad, que se celebrará el último viernes de cada mes entre septiembre y junio (excepto diciembre), tendrá lugar de 8.15 a 9.30 horas en el aula Cabaleiro Goás del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. El objetivo, explican desde el Sergas, es crear un espacio estable de aprendizaje colaborativo entre los 44 residentes que actualmente cursan Medicina Familiar y Comunitaria en la provincia, repartidos entre los cuatro años de formación, así como entre sus tutores y colaboradores docentes.

Cada sesión consistirá en una exposición clínica de 30 minutos impartida por uno de los residentes, centrada en temas de interés para la especialidad. La presentación irá seguida de un espacio para preguntas y debate, con la finalidad de enriquecer la formación del grupo, mejorar la capacidad de comunicación y estimular el pensamiento crítico. La filosofía de la iniciativa se resume en el lema «residentes para residentes», favoreciendo una cultura de actualización científica y trabajo en equipo.

La inauguración de esta primera edición contó con la participación del jefe de estudios de la Unidad Docente, Luis González, y del director de asistencia sanitaria del área, Eloy Sánchez. González destacó que este tipo de actividades permiten avanzar hacia un modelo docente más dinámico y participativo: «Los residentes de hoy serán los tutores del mañana; por eso, aprender a transmitir conocimiento es fundamental para la evolución de la especialidad y para garantizar una atención sanitaria de calidad en el futuro», sostuvo.

El programa no solo apuesta por el desarrollo clínico, sino también por el perfil docente e investigador que contempla el itinerario formativo oficial. Al final del ciclo, un jurado compuesto por tutores, junto con la votación anónima del resto de residentes, premiará las tres mejores presentaciones, valorando su preparación, rigor científico, impacto clínico, originalidad y calidad expositiva.

La encargada de abrir esta primera jornada fue la residente de primer año Natividad Florentino Castillo, adscrita al centro de salud Valle Inclán y tutorizada por la médica Pilar Ramos. Su exposición se centró en la tuberculosis pulmonar y en las novedades relativas a su diagnóstico y tratamiento, ofreciendo una revisión actualizada de esta patología que sigue siendo un reto clínico y de salud pública.