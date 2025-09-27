La Capela da Nosa Señora do Viso estrena accesos renovados

La Capela da Nosa Señora do Viso en Lobeira ya dispone de accesos en condiciones a este enclave turístico. Un santuario de los pocos ejemplos de románico tardío en la región y en el que la Xunta invirtió 30.000 euros para mejorar el acceso. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer, acompañado del alcalde, Antonio Iglesias, el fin de las obras de embellecimiento de los accesos, a las que la Axencia Turismo de Galicia destinó una partida de la orden de las Infraestruturas Turísticas en la edición de 2024.

El delegado territorial destaca que se «esta orden procura la puesta del valor turístico de los recursos de los municipios beneficiarios a través de su rehabilitación o restauración para dedicarlos a usos turísticos, así como con la recuperación de elementos etnográficos o de la arquitectura tradicional». Asimismo, «además apoya la mejora de la accesibilidad a estos recursos con la eliminación de barreras arquitectónicas y de su señalización con elementos integrados de forma respetuosa con el entorno».

Esta actuación es de gran interés e importancia ya que el municipio de Lobeira celebra de manera regular en el mes de mayo la popular Romaría en honra a Nosa Señora do Viso, que es una de las celebraciones más importantes de la Baixa Limia y su santuario es el lugar de peregrinaje de todos los habitantes próximos al monte de O Viso, que participan en los oficios.