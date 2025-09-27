El BNG denuncia abandono del servicio de logopedia en el área sanitaria de Ourense

La diputada del BNG por Ourense, Noa Presas, ha registrado una serie de iniciativas en el Parlamento gallego para reclamar mejoras urgentes en el servicio público de logopedia del Sergas, con especial atención a la situación «crítica» que, dice, atraviesa el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. Según ha denunciado, actualmente solo hay una logopeda en activo en todo este territorio, lo que convierte a Ourense en «la peor dotada de toda Galicia» en esta especialidad.

Presas recoge así las demandas del Colexio Profesional de Logopedas de Galicia, que ha advertido de forma reiterada que el sistema público «no responde a la demanda real ni cubre las necesidades de la población». En toda la sanidad pública gallega hay únicamente 37 logopedas, una cifra que el BNG considera totalmente «insuficiente» para la presión asistencial existente, lo que provoca una clara sobrecarga del servicio.

En el caso de Ourense, la diputada señala que la única logopeda del área ha manifestado públicamente la falta de planificación y la ausencia de información sobre las listas de espera, lo que impide realizar una intervención coordinada y eficaz. Esta carencia , dice Presas, supone un «grave perjuicio» para la ciudadanía, especialmente en un territorio que «ya sufre las peores listas de espera hospitalaria de Galicia» y un «elevado índice de envejecimiento e ictus», factores que «se añaden para urgir al Gobierno Gallego a incrementar este perfil profesional y aumentar el número de trabajadores».

Así pues, el BNG reclama un incremento urgente de personal en este ámbito, tanto en los hospitales como en Atención Primaria, y advierte de que la Xunta está apostando por externalizar el servicio. Recuerdan que en mayo el Gobierno gallego autorizó un acuerdo marco de 29 millones de euros que incluye la derivación de terapias de logopedia al hospital privado Vithas de Vigo, en lugar de reforzar los recursos públicos.

La formación nacionalista urge que la Xunta garantice la logopedia en la sanidad pública del área sanitaria de Ourense, así como que adopte «las medidas que sean necesarias para garantizar la cobertura territorial de este servicio y evitar que los ourensanos, sobre todo niños y niñas y personas mayores tengan que ser derivadas continuamente a Vigo y a la sanidad privada».