Amigos da República rindió homenaje a las víctimas del Campo de Aragón
REDACCIÓN
Ourense acogió ayer un acto de homenaje a las víctimas del Campo de Aragón, en recuerdo de las personas fusiladas en el antiguo cuartel militar de San Francisco durante la represión franquista. La cita, organizada por la Asociación de Memoria Democrática homónima, con la colaboración de Amigos da República y el Comité de Memoria Histórica IES Pedra da Auga, tuvo lugar en los jardines de la Biblioteca (antigua Plaza de la República).
El acto coincidió con el aniversario de la ejecución de Undina Álvarez Pérez, la única mujer asesinada en aquel cuartel, y buscó visibilizar públicamente la demanda histórica de reconocimiento a todas las personas allí ejecutadas. La apertura estuvo marcada por la lectura de un texto realizada por Paz Gómez del Valle, miembro de Amigos da República y familiar del también fusilado Manuel Gómez del Valle.
Durante la jornada intervinieron además varios integrantes de la sociedad, que recordaron la importancia de mantener viva la memoria. Entre ellos, participaron el poeta Claudio Rodríguez Fer, y el cantautor Xosé Constenla, que acompañó el encuentro con su música.
