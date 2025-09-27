Alicia Babarro lleva el ‘breaking’ a Barbadás

El baile urbano ya no pertenece sólo a la ciudad, y ayer la Casa da Mocidade de Barbadás en A Valenzá fue testigo de ello. Allí se impartió la pasada tarde un taller de iniciación al breaking, donde múltiples jóvenes del concello pudieron aprender diversos pasos básicos, adentrarse en la cultura del hip-hop y conocer la dinámica de batallas que rige esta disciplina competitivamente.

Esta actividad se enmarca en el programa de fomento deportivo «Ningún concello sen deporte», promovido por la Deputación de Ourense, y está a cargo de la escuela deportiva de breaking del Paco Paz, gestionada por el club daRúa. Isa, su coordinadora en Ourense, valora como positiva la participación en el taller: «ao principio véselles un pouco tímidos, hai algúns que se cortan, pero agora hai bastantes que teñen gañas de bailar» detalla. Así se podía comprobar: hasta siete niños a la vez tomaban sus primeros pasos en el baile urbano.

Alicia Babarro, durante el programa / Iñaki Osorio

Como parte del grupo de instructores se encontraba la ourensana Alicia Babarro, más conocida en las pistas como MiniAli, que aunque ayer se pudiese ver como profesora, es una de las b-girls (nombre que toman las mujeres que compiten en esta modalidad) más prometedoras de España. Con tan sólo 14 años, ya compite en categorías sub-18, donde ya tiene en su haber tres campeonatos de España. Uno de sus éxitos más recientes, sin embargo, ha llegado ya a nivel internacional: hace un mes quedó octava en el campeonato mundial juvenil celebrado en Oporto. Esta posición la situó como la europea mejor clasificada del evento, lo que, si todo sale bien, debería otorgarle una plaza en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrarán en Dakar el próximo año.

Alicia colabora a menudo en este tipo de programas por un motivo muy distinto al de la competición: «Ela o que quere é non bailar soa. No clube hai xente da súa idade, pero non do seu nivel, e sempre fai o posible para atraer a toda a xente que sexa capaz», explica Isa. Esa energía se trasladaba en el taller, en el que MiniAli hablaba a menudo con las chicas participantes, y adaptaba la velocidad de sus pasos para no abrumar a las principiantes. Eso sí, quedó satisfecha con el nivel presenciado: «Hai xente á que se lle dá bastante ben, varias rapazas están aprendendo moi rápido», cuenta.