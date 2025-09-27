Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde promete «diálogo» al nuevo presidente de la CEO

El alcalde con César Blanco y Beatriz Gómez. | |

El alcalde con César Blanco y Beatriz Gómez. | |

REDACCIÓN

Ourense

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, recibió ayer en el Concello al nuevo presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, César Blanco, que acudió acompañado por la vicepresidenta de la entidad, Beatriz Gómez.

César Blanco, quien ocupa de forma provisional hasta la convocatoria antes de un año de elecciones en la confederación el puesto que dejó la fallecida Marisol Nóvoa, y que era ya uno de los hombres del equipo de la anterior presidenta, abordó con el alcalde alguno de los temas de interés para los empresarios. El regidor se comprometió a seguir manteniendo «un diálogo fluido y una estrecha colaboración con la CEO y con el empresariado local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents