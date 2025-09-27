El alcalde promete «diálogo» al nuevo presidente de la CEO
REDACCIÓN
Ourense
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, recibió ayer en el Concello al nuevo presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, César Blanco, que acudió acompañado por la vicepresidenta de la entidad, Beatriz Gómez.
César Blanco, quien ocupa de forma provisional hasta la convocatoria antes de un año de elecciones en la confederación el puesto que dejó la fallecida Marisol Nóvoa, y que era ya uno de los hombres del equipo de la anterior presidenta, abordó con el alcalde alguno de los temas de interés para los empresarios. El regidor se comprometió a seguir manteniendo «un diálogo fluido y una estrecha colaboración con la CEO y con el empresariado local.
