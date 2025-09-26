Volver a la universidad con la jubilación

Se suele decir que durante nuestra etapa educativa, hacemos exámenes; durante la laboral, se nos pone a examen; y cuando llega la retirada somos nosotros mismos los que buscamos estar a prueba. Ayer, en la Escola Superior de Enxeñería de Ourense, casi 50 mayores dieron prueba de ello. Se trata de los alumnos que participarán en el Programa Universitario de Maiores que la Universidade de Vigo propone desde hace ya 25 años.

Este proyecto de desarrollo cultural pretende dar una formación y herramientas a nuestros mayores que les conecta de mejor manera con la sociedad actual, y formar la parte que bien le corresponde en el activismo de la ciudad de As Burgas. Para ello, la UVigo ofrece dos modelos de estudio: un ciclo intensivo, de cuatro años, con clases de tarde reservadas para el programa y sobre cinco asignaturas de todo tipo por curso; y el ciclo integrado, que completa el anterior, en el que los mayores ya se sumergen en materias de carreras universitarias compartiendo clase con alumnado convencional.

Los requisitos para poder matricularse en la oferta intensiva son de todo menos excluyentes: tener más de 55 años, y... ya. No se necesita tener titulación previa ni aprobar ningún tipo de prueba de acceso, sólo mantener las ganas de aprender y socializar tras estar curtido en mil batallas. Alma Gómez, coordinadora del programa en Ourense, lleva impartiendo clase en él desde que se creó en el año 2000, y comenta cómo esta flexibilidad a la hora de aceptar alumnos crea una gran diversidad de perfiles que dotan de gran magia a las clases: «Hai médicos, maestros... pero tamén xente que non ten titulación de ningún tipo, e que se apunta precisamente para vivir esa experiencia de estar na universidade agora que teñen a posibilidade», explica.

Cual savia nueva

Esperando a que comience la clase inaugural, dedicada a los certificados digitales y el DNI electrónico, llegan los alumnos, y se pueden identificar en ellos tantas diferencias como similitudes respecto a los universitarios actuales. Por una parte, y en una escena inimaginable entre veinteañeros, los estudiantes que cruzaban la puerta diez minutos antes del comienzo acusaban llegar tarde, y cuando el profesor empezó a hablar, ya hacía tiempo que todos los alumnos estaban sentados. También, las nuevas tecnologías disminuían en presencia a la hora de tomar apuntes para devolverle protagonismo al boli y papel (aunque se podía ver en la primera fila un par de portátiles usados con digna destreza).

Ángel Campos (derecha), junto a más estudiantes del programa. / Roi Cruz

Pero en lo que no cambiaba el cuento era en la camaradería y retranca que los mayores se gastaban antes de entrar al aula. Con esa misma retranca fue con la que Ángel Campos, alumno de cuarto, pidió ser mencionado en estas líneas como «fillo de Avelina» al ser preguntado por su nombre. Este comercial jubilado, «ou non, porque os autónomos facemos o que queremos», descubrió el Programa de Maiores por medio de su hijo, y se adentró con desparpajo, pues «ao deixar de traballar non sabes que facer, e buscas a forma de entreterte». Ahora afronta su último año en el ciclo intensivo, y encuentra útil la formación porque «faiche saír da casa».

Mari Carmen Rodríguez / Roi Cruz

En el polo contrario de la cadena educativa está Mari Carmen Rodríguez, que comienza este curso su periplo. Administrativa de profesión, se prejubiló con 64 años el pasado mes de mayo, y buscaba algo que hacer «despois de 41 anos traballando para non quedar practicamente anclada». Al igual que Ángel, no fue a la universidad, pero vio su oportunidad para vivir la experiencia cuando de hablaron del Programa de Maiores. «Penseimo e matriculeime», cuenta con la misma ilusión que una veinteañera.