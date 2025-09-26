Uvas con hasta 14º de alcohol en O Ribeiro

La vendimia en la D.O. Ribeiro está llegando a su fin y la campaña de este año destaca por menos cantidad, alrededor de un 30% menos, pero con buena calidad, pero también por una graduación alta de alcohol en la uva, que en algunos casos es de hasta 14º. Algo que antaño no era lo habitual.

A fecha de ayer, abrieron un total de 85 bodegas de la denominacion de origen, de las cuales solo 18 siguen activas ya que el resto cerraron al concluir los trabajos. Más de un 95% de la cosecha ya está vendimiada, y se prevé que esta campaña cierre con algo más de 8 millones frente a los más de 11 millones del año pasado. Ya se han recogido un total de 8.049.960 kilos de uva.

Las lluvias en primavera atrajeron al «mildiu» y la sequía y altas temperaturas en verano mermaron la cantidad.

Las uvas tienen poco líquido pero mucha graduación. En zonas de O Ribeiro como en Beade hay quien recuerda valores entre los 10,5 y 11º, que fueron subiendo poco a poco . Ahora los hay de 13º, e incluso de 14º como se pudo constatar en esta campaña.

La graduación de alcohol fue subiendo poco a poco, y ello se debe a que «antes había mucho palomino y jerez y ahora todos intentan hacer vinos de caste, de treixadura, y eso provoca que tengan más alcohol pero menos cantidad», apuntan desde Beade.

En la vendimia de este año hay uvas con hasta 14º «que para un vino joven de O Ribeiro es una barbaridad para esta zona». Teniendo en cuenta esta cifra, «habrá que beber con más moderación», observan en la zona.