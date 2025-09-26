Tres acusados se enfrentan a 3 años por estafa en la venta de un purificador

Una anciana de 92 años retirando sumas inusuales de miles de euros en efectivo, de la mano de dos vendedores de purificadores de agua que, según la Fiscalía, acabaron apropiándose de un total de 33.400 euros. Es el caso que se juzgó en la Audiencia Provincial, donde el Ministerio Público acusa a dos trabajadores de una empresa de haber aprovechado la confianza de la víctima para apropiarse de patrimonio ajeno en apenas tres meses.

Los acusados, sin antecedentes penales, se presentaron ante el tribunal por un delito continuado de estafa, para el que el fiscal solicita tres años de prisión y la devolución del dinero sustraído. Según el escrito de acusación, ambos actuaron «puestos de común acuerdo» y «con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito», valiéndose de la situación de vulnerabilidad de la anciana, que fue diagnosticada de demencia vascular un año después, aunque un médico forense que compareció en la sala cree que el deterioro ya era notable en el momento de los hechos.

El purificador como partida

La relación de la víctima con los acusados comenzó en marzo de 2019, cuando uno de ellos, en su función de comercial de una empresa, contactó con la mujer en su domicilio de Carballiño para venderle un sistema de filtrado de agua por un precio de 2.580 euros. Según se dijo en Sala, el contrato original preveía un pago a plazos en 18 meses, pero fue rechazado por la entidad financiera debido a la avanzada edad de la clienta, por lo que la operación nunca llegó a formalizarse en esos términos.

Ese fue el motivo expuesto por N. para justificar que dos días más tarde, el 22 de marzo, él y otra acusada, compañera de empresa, acompañasen a la mujer a una sucursal bancaria donde retiró 3.000 euros en efectivo, supuestamente para pagar el purificador en un solo plazo y realizar una compra en el supermercado.

Lejos de acabar ahí, aquella operación inicial fue el inicio de un proceso de confianza y aprovechamiento continuado. Según Fiscalía los acusados comenzaron a llamar a la anciana «en numerosas ocasiones», y a acompañarla en persona al banco para realizar más retiradas en efectivo de cantidades muy superiores a sus hábitos habituales, según declararon su hijo y su nieta, que la describieron como «muy desconfiada» y con un «control férreo de su dinero», limitado a unos 300 euros mensuales para sus gastos personales.

Frente a esta versión, la Fiscalía documenta ocho retiradas en efectivo entre marzo y junio de 2019, que suman 23.200 euros, además de la activación y apropiación de una tarjeta de débito el 30 de abril, con la que se extrajeron otros 13.200 euros en apenas tres semanas. Unos movimientos bancarios calificados de «absolutamente diferentes» también por parte de la Guardia Civil.

Uno de los agentes a cargo de la investigación— que partió de una denuncia del hijo de la víctima— detectó como antes de cada retirada de dinero, la anciana recibía una llamada a su teléfono fijo por parte de los acusados, «lo hacían o esa misma mañana o el día anterior», esgrimió en la vista, añadiendo que, más adelante, en el registro del teléfono de M. la policía localizó el PIN de la tarjeta de la perjudicada, así como seis justificantes de extracción por las elevadas cantidades.

La mujer se entrevistó con los agentes de análisis de conducta y ellos, según expuso el guardia civil en la Audiencia, concluyeron que «se mostraba como un niño pequeño y contestaba con monosílabos». También que presentaba un estado de «desnutrición, muy, muy delgadita» y la casa estaba en situación de «insalubridad», lo que, a vista de este agente implicaba que no retiraba el dinero para su propio cuidado.

«Ahora somos los nietos»

En la Sala quedó probado que la mujer no tenía desde hacía años relación con su familia más cercana, su hijo y una nieta que ejercen la acusación particular. Ella, que cuenta en la actualidad con 39 años, llegó a convivir con la señora durante un lustro, entre sus 18 y los 23. Describió la convivencia como «muy difícil» y a su abuela como «amarrada». «Si le pedía gasolina antes de un domingo ya sabía que había ido a algún sitio sin decírselo, era controladora y obsesiva», dijo asegurando que no se fiaría de unos extraños; «era tan desconfiada que casi no confiaba en mí», apostilló.

En este contexto, la Guardia Civil relató que en el análisis de los teléfonos de los principales acusados se toparon con un intercambio de mensajes donde hablaban de que una mujer, que coincidía con el apellido de la nieta de su supuesta víctima había enviado un curriculum para trabajar en la misma empresa de comerciales de purificadores. «No preguntes, jaja» «ahora los nietos somos nosotros», recordó el agente que ponían esos mensajes. Según la interpretación policial aportada en sala, ese mensaje confirma «el escaso aprecio hacia la víctima, pese a tratarse de una mujer de edad muy avanzada».

La justificación

Fiscalía solo acusa a estas dos personas, sin embargo, la acusación particular eleva a cuatro el número de culpables. Para esta parte otra mujer tuvo que conducir a la principal acusada varias veces, porque ella no tiene licencia, mientras que a otra el posicionamiento de su teléfono también la sitúa en varias de las visitas al banco.

Aunque los acusados intentaron justificar su actuación como una ayuda desinteresada a una persona mayor con la que tenían confianza, el testimonio forense complicó esta versión: un especialista en geriatría explicó que ya en 2019 la víctima presentaba rasgos compatibles con un deterioro cognitivo significativo, lo que la hacía «vulnerable y fácilmente influenciable». «Era en absoluto confiada y tenía demencia vascular», acreditó su médica de cabecera.

Así las cosas, una de las acusadas ha reconocido los hechos y ha visto su pena reducida a 18 meses de prisión. Los otros tres se enfrentan a tres años de prisión. Todos, según la Fiscalía, deberán indemnizar de forma solidaria a la víctima con los 33.400 euros apropiados, más los intereses legales.