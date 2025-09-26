El sello Galicia Calidade premiará la mejor dirección gallega del OUFF en esta edición

En su 30 edición, que comienza hoy, el Ourense Film Festival (OUFF) contará con la importante colaboración y el respaldo del sello Galicia Calidade, la marca de garantía que distingue productos y servicios gallegos por su excelencia, origen y compromiso con la calidad. Como parte de esta colaboración, Galicia Calidade dará nombre al galardón que premia a la mejor dirección de la Sección Oficial Panorama Galicia.

En esta 30 edición, el premio a la mejor dirección en la sección oficial Panorama Galicia llevará el apellido Galicia Calidade. Según explica Ana Méndez, «participar en el OUFF es importante» para seguir dando «reconocimiento al sello y a los productos certificados» así como, al mismo tiempo, «poner en valor el compromiso de la Xunta de Galicia y de su presidencia con la promoción de uno de los festivales culturales más destacados a nivel internacional».

De este modo, la gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, que será la encargada de entregar el galardón, destacó que se pretende «divulgar el valor que representa Galicia Calidade como sello de garantía».

Se trata de la «única certificación multisectorial existente a nivel nacional», un distintivo que avala tanto productos como servicios. Así, el festival de cine es una oportunidad única para dar visibilidad a los productos certificados y permite explicar el valor real del sello, ya que «no es un distintivo accesible a cualquier empresa: requiere el cumplimiento de requisitos rigurosos, superar auditorías anuales y mantener altos estándares de calidad». Para las empresas que lo poseen es una herramienta poderosa, especialmente en el ámbito de la exportación, ya que identifica los productos como gallegos y de excelente calidad, constituyendo un símbolo de identidad.