Prohíben fumar en las piscinas y el campo de fútbol de Cea

Las piscinas municipales y el campo de fútbol de San Cristovo de Cea serán declarados oficialmente «Espazos Sen Fume». El Concello y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ourense han firmado un convenio de colaboración para impulsar el programa «Espazos Sen Fume e Aerosois» en este municipio. Una iniciativa para proteger a la ciudadanía de los efectos nocivos del tabaco y fomentar hábitos de vida saludables.

El Ayujtamiento se compromete a difundir y aplicar las medidas necesarias para la prohibición de fumar y la AECC aportará recursos de señalización, acciones de formación y servicios de apoyo para dejar de fumar. El acuerdo tiene una duración inicial de dos años, prorrogables.