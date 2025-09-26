Prohíben fumar en las piscinas y el campo de fútbol de Cea
A. F.
Ourense
Las piscinas municipales y el campo de fútbol de San Cristovo de Cea serán declarados oficialmente «Espazos Sen Fume». El Concello y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ourense han firmado un convenio de colaboración para impulsar el programa «Espazos Sen Fume e Aerosois» en este municipio. Una iniciativa para proteger a la ciudadanía de los efectos nocivos del tabaco y fomentar hábitos de vida saludables.
El Ayujtamiento se compromete a difundir y aplicar las medidas necesarias para la prohibición de fumar y la AECC aportará recursos de señalización, acciones de formación y servicios de apoyo para dejar de fumar. El acuerdo tiene una duración inicial de dos años, prorrogables.
