Ourense acogerá la segunda edición de «Espazos Abertos»
Entre el 24 y 26 de octubre los participantes podrán acudir a los estudios de varios artistas
El CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) a A Farixa acogía este jueves a Vicky Mociños, portavoz de A Maquinadora, Tomás Lijó, profesor del centro, César Fernández, vicepresidente segundo de la Diputación y, Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura, para la presentación de la II edición de la iniciativa «Estudos abertos».
Tendrá lugar los próximos días 24, 25 y 26 y los participantes podrán acudir a los estudios de varios artistas ourensanos, muchos de ellos que repiten del año pasado pero también muchos otros nuevos que se suman en esta edición. El objetivo es poner en valor el trabajo artístico y la calidad de la provincia, a la vez que se acerca al público a que conozca los espacios creativos.
