El juez deniega la suspensión del acuerdo de traslado de los placeros a su edificio

Un auto del juzgado de lo Contencioso número 2 deniega a los placeros del mercado de abastos de As Burgas su petición de suspensión cautelar del acuerdo del Concello de Ourense, en el que les pedía traslado en un plazo máximo de 9 meses al edificio civil de la plaza aún inacabado, que desalojen la alameda, donde se ubican temporalmente desde 2018.

El juez pide en su fallo a los placeros que se ocupen de elaborar el proyecto de reparto de puestos, pues son «los que mejor conocen sus necesidades», pero no impone por ahora, como les indicó el alcalde, que corran además con el costoso proyecto de la obra de un edifico civil, el de la plaza que es de propiedad municipal.

Este fallo judicial, no concluyente en algunos aspectos, ha sido analizado por tanto con ciertas dosis de «optimismo» tanto desde la parte demandada como la demandante. Así, mientras el Concello afirma que el auto les da la razón al desestimar la suspensión del acuerdo de traslado, fallo que los placeros no descartan recurrir, estos últimos entienden que el magistrado «en parte nos dar la razón» . Se basan en que el juez afirma que «una vez finalizado el proyecto que nos encarga, se conocerá el coste real de las obras a ejecutar» y es entonces cuando se debe de «·ventilar» –afirma literalmente el auto– quién pagará esas obras.

Añaden los placeros que, en parte,la resolución «es la misma que le habíamos propuesto al Concello y que el alcalde no aceptó, y es que nosotros nos encargaríamos del coste del proyecto y luego se vería cómo financiar las obras».

En todo caso el magistrado ha sido claro en denegar la medida cautelar solicitada por los demandantes, «al no apreciarse en este momento a existencia de un perjuicio irreparable o de muy difícil reparación en el caso de ejecución del acto administrativo”. De hecho descarta la palabra «desahucio» que habían esgrimido en su momento los placeros. Prosigue diciendo el auto que del protocolo de colaboración firmado el 5 de noviembre de 2024, se desprende que había un acuerdo por el que la obra iba financiarse tres bandas: Xunta, Concello y comerciantes.

«En dicho protocolo se cifraba en un máximo de dos millones de euros la parte que sería abonada por Ayuntamiento y Xunta de Galicia. Sin embargo, dicha cifra es un tope al cual no tiene por qué llegarse» indica el juez y por eso ve necesario elaborar antes el proyecto de distribución.

Puntualiza que, «si la actividad puede realizarse, pero el contrato suscrito entre las partes no ha sido cumplido en debida forma, se ha alterado el equilibrio económico, o se ha causado un perjuicio la forma en la que se tiene que desarrollar la actividad de los comerciantes en el día a día, tendrán que instarse las acciones correspondientes por incumplimiento contractual, pero eso será en un futuro y, por lo tanto, ello no constituye el objeto del presente procedimiento», abunda el magistrado.

El Concello insiste en la ocupación de un parque público

Desde el Concello de Ourense señalaban ayer que el juzgado del Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense dictó «un auto favorable al Ayuntamiento».Recuerda que el acuerdo la Xunta de Gobierno Local del día 10 de abril les concedía un plazo de 3 meses para presentar el proyecto de adaptación del espacio interior para el traslado de los puestos, que debería ser aprobado por el Ayuntamiento. En el caso de detectarse defectos, estas deberían corregirse en un máximo de 2 meses y, una vez aprobado, el proyecto debería ejecutarse en el plazo máximo de 6 meses.Puntualizan además del Concello que «en el auto, el juzgado subraya también que “no puede obviarse que, por otra parte, hay un interés público evidente que choca con el de los actores dado que en la actualidad está ocupándose un parque público, por lo que no parece ilógico que se vayan dando pasos destinados la que los comerciantes regresen al lugar en el que habitualmente desempeñaban su actividad y para lo cual se reformó, dejando libre aquel. Además, mientras el edificio permanece vacío sigue corriendo el plazo de garantía, lo cual redunda en perjuicio de todas las partes”, añade. Y advierte que «continuará desarrollando el proceso administrativo para que se cumpla el convenio firmado en su día” y emplaza los comerciantes “a que den los pasos necesarios para trasladarse».