Jornada práctica en la CEO sobre el empleo de la IA en las empresas

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) celebró este jueves un taller de productividad con Inteligencia Artificial (IA) generativa, una jornada práctica dirigida a empresas de la provincia para explorar el potencial de la IA generativa en la mejora de la productividad y la innovación. La actividad se enmarca dentro de la iniciativa ExportOU, impulsada conjuntamente con la Diputación de Ourense, y tuvo lugar este jueves en el salón de actos de la CEO. El acto de inauguración contó con la presencia de Rosendo Fernández, diputado provincial, en representación de la Diputación de Ourense; y de David Martínez Alonso, miembro del equipo de gobierno de la CEO, en representación de la Confederación Empresarial de Ourense.

Fernández, Verdú y Martínez, este jueves. | FdV

En su intervención, David Martínez destacó la excelente acogida de la convocatoria, que registró el doble de solicitudes que plazas disponibles, con participantes de quince sectores distintos y catorce localidades de la provincia.

«La inteligencia artificial, y en particular la IA generativa, ya está en el radar de nuestras empresas como una herramienta transformadora. La IA no es solo tecnología: es una cuestión de personas y de cómo incorporamos estas herramientas a nuestro día a día para ser más productivos, innovadores y competitivos», subrayó.

Asimismo, anunció que esta jornada tendrá continuidad con el «Programa de Acompañamiento y Capacitación en Innovación con IA Generativa – Conecta Ourense», que comenzará el próximo 1 de octubre con el apoyo del IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica) y la Xunta de Galicia.

Por su parte, Rosendo Luis Fernández reafirmó el compromiso de la Diputación de Ourense con el impulso a la innovación, la digitalización y la internacionalización del tejido empresarial provincial.

«El futuro económico de Ourense pasa por la capacidad de nuestras pymes y autónomos para adaptarse a los nuevos tiempos. Iniciativas como ExportOU actúan como motor de transformación y contribuyen a que nuestras empresas puedan competir con garantías en un mercado cada vez más exigente y globalizado», señaló.

La parte central de la jornada estuvo a cargo de Consuelo Verdú Saiz, experta en IA generativa aplicada a la productividad y en el diseño de estrategias de innovación que permitió a las empresas participantes experimentar con casos de uso reales y adquirir herramientas aplicables de forma inmediata en su actividad profesional que, sin duda, podrá retribuirles mucho en el futuro.