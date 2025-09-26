El hombre que disparó a su expareja en Verín se enfrenta a 2 años por una agresión previa

En julio de 2024, un año antes de que resultara herida de gravedad por un tiroteo en Verín cometido por su expareja, presuntamente resultó víctima de una agresión machista en el domicilio que ambos compartían en Xinzo de Limia. Aquellos hechos, calificados como delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, motivaron la adopción por parte del juzgado de una orden de protección para la perjudicada. La mujer, de 35 años, se fue a vivir con sus padres a Verín y su caso forma parte del sistema integral de seguimiento Viogén. El 25 de mayo, el hombre, M. J. J., de 36 años, acudió a la urbanización 1º de Mayo. La mujer, de 35 años, y los padres se encontraban en la ventana. Tras una discusión, el investigado abrió fuego: descerrajó siete disparos. Tras los hechos se apuntó a que el posible objetivo era el exsuegro, pero la defensa alegó que no tenía intención de dar a nadie. El caso es que lo hizo. Su expareja sufrió heridas graves en el antebrazo y el tórax. Fue ingresada en la UCI. Víctima y sospechoso de esta grave suceso de la violencia machista tienen tres hijos en común. La causa por tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y quebrantamiento de condena, aún en fase de instrucción en Verín, mantiene al sospechoso en prisión provisional desde el 28 de mayo. Este jueves, la víctima estaba citada para declarar como testigo en el juicio, en el Penal 2 de Ourense, por la presunta agresión previa de julio de 2024, pero no compareció.

La perjudicada fue citada por el juzgado pero no se presentó ni comunicó la causa. La fiscal solicitó la suspensión de la vista porque la declaración de la mujer es esencial para esclarecer el delito de lesiones, una causa en la que el presunto agresor se enfrenta a dos años de prisión, dos de alejamiento y al pago de casi 1.000 euros de indemnización. La ausencia de la testigo aplaza la vista otros dos meses. Para garantizar que ese día sí esté presente, la magistrada del Penal 2 ordenará que «sea conducida por la fuerza pública» al juzgado.

El encausado compareció en el Penal 2 de Ourense ayer desde el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, a través del sistema de videoconferencia. La defensa, que se oponía a la suspensión de la vista, aprovechó el momento para aportar un informe como prueba para el juicio. Según indicó el letrado de manera sucinta, se trata de partes médicos anteriores a los hechos que «reflejan el consumo de sustancias estupefacientes y el estado de salud» del acusado.

El 25 de julio de 2024, el presunto agresor y la víctima estaban en el domicilio familiar que compartían en aquel momento, en Xinzo de Limia. Durante una discusión, el hombre presuntamente propinó a la mujer un puñetazo en la nariz y un golpe en la cabeza con un palo. La mujer sufrió una herida incisocontusa en la región frontoparietal derecha y una contusión nasal. Le ha quedado una cicatriz de un centímetro en la sien.

El juzgado de Xinzo acordó una orden de protección a favor de la víctima, que prohibía al acusado aproximarse a menos de 150 metros de la perjudicada, así como comunicarse con ella por cualquier forma. Se trataba de una medida cautelar impuesta al acusado con vigencia mientras estuviese en tramitación la causa por el delito de lesiones. El día del tiroteo vulneró esta prohibición. La jueza de Verín que lo envió a prisión provisional por la tentativa de homicidio, en el tiroteo del pasado mayo, acordó agravar la medida de alejamiento, prohibiéndole no solo acercarse a la víctima y comunicarse con ella, sino también aproximarse y mantener contacto con sus tres hijos menores de edad.