El Gobierno aprueba ayudas directas de hasta 10.000 euros para rescatar el campo

La comarca de Valdeorras recibió este jueves la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se desplazó hasta A Rúa para escenificar el respaldo del Gobierno central al sector agrario ourensano tras el devastador verano de incendios que quemó 96.500 hectáreas en la provincia de Ourense, la más golpeada de Galicia, y donde buena parte de la superficie afectada corresponde a explotaciones agrícolas, pastos y viñedos, estos últimos con especial peso económico en la comarca visitada por Planas.

Así, en A Rúa , reconoció la gravedad de la catástrofe incendiaria, con 370.000 hectáreas quemadas en toda España y un impacto directo o indirecto «sobre unas 3.000 ganaderías». «Estoy aquí en nombre del Gobierno de España para subrayar el apoyo a todos nuestros agricultores y ganaderos y al medio rural, también aquí en Galicia», dijo al inicio de su intervención tras visitar la bodega Alan de Val, donde anunció dos nuevas ayudas.

En este marco, en el caso concreto de Valdeorras, el ministro destacó el impacto del fuego sobre el viñedo, «un cultivo permanente que tiene una importancia económica fundamental» y uno de los sectores que más contribuye al prestigio de los vinos gallegos, tanto en el mercado nacional como internacional.

Entre 100 y 10.000 euros

Entre las medidas anunciadas, Planas detalló que el Ministerio de Agricultura abrirá en octubre un nuevo decreto de ayudas directas, ya disponible desde este jueves en consulta pública, con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas por explotaciones agrícolas y ganaderas en los municipios incluidos en la declaración de emergencia de protección civil aprobada el 26 de agosto.

Las ayudas se estructurarán en dos líneas complementarias: por un lado, un refuerzo de las subvenciones al seguro agrario, que alcanzará hasta el 70% del importe de la prima; y por otro, un pago directo de hasta el 20% de los ingresos declarados en el último ejercicio, tanto por personas físicas como jurídicas. Las cuantías oscilarán entre un mínimo de 100 euros y un máximo de 10.000, que se elevará a 6.000 como mínimo en el caso de explotaciones aseguradas.

El abono será automático y no requerirá solicitud por parte de los beneficiarios. El Ministerio utilizará para ello los datos de Enesa—(Entidad Estatal de Seguros Agrarios—, el registro de explotaciones agrarias y la Agencia Tributaria. Las resoluciones se publicarán entre noviembre y diciembre, con la previsión de que las transferencias se completen antes de final de año.

Adelanto de la PAC

Planas también avanzó novedades en relación con la Política Agraria Común (PAC). En coordinación con la Comisión Europea y las comunidades autónomas, se ha acordado aplicar la cláusula de «fuerza mayor», de modo que los profesionales afectados puedan percibir la totalidad de las ayudas europeas, aunque no hayan podido cumplir los requisitos de producción habituales debido al impacto de los incendios.

Además, Planas confirmó que el 16 de octubre comenzará el pago anticipado de la PAC, que este año alcanzará el 80% de las ayudas, un porcentaje elevado que busca garantizar la liquidez de las explotaciones en un inicio de campaña marcado por las dificultades.

Durante su visita a la explotación vitivinícola en A Rúa, el ministro también aprovechó para reivindicar el papel del seguro agrario como herramienta de protección ante fenómenos extraordinarios. Reconoció que «en el sector del viñedo en Galicia la cobertura es baja», pero animó a su contratación por parte del agro gallego, destacando que tanto el Gobierno de España como la Xunta subvencionan su coste.

Impacto emocional

Planas puso en valor la calidad de los vinos de Valdeorras, «reconocidos dentro y fuera de España», y aseguró que su presencia en Galicia tenía también un sentido de confianza y compromiso con el futuro del medio rural. «Detrás de cada botella de vino o de cada pieza de carne hay un trabajo honesto, muchas veces invisible, que merece todo nuestro reconocimiento», sostuvo.

El ministro concluyó que, a mayores de las pérdidas económicas, los incendios han causado también un impacto emocional profundo sobre quienes vieron calcinadas sus tierras y explotaciones. «El problema no es solo la pérdida física, no es lo que es destruido, sino también el esfuerzo, el cariño... Eso tiene un efecto psicológico de sentimiento. Creo que todo esto es una pequeña contribución para que nuestro mundo rural tenga futuro», sostuvo.

La Xunta recordó sus «ocho líneas» de actuación tras los incendios

Por su parte, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, aprovechó la visita del ministro para recordar las «ocho líneas de ayudas» puestas en marcha por la Xunta tras los incendios, de las cuales «cuatro son para el sector agroganadero» incluido el sector del vino, y «otras cuatro para el sector forestal». «Estamos recibiendo todas esas solicitudes y evaluando los daños que han tenido todos los sectores», dijo antes de añadir que son ayudas que «intentan llegar» a todos los sectores, «no sólo a los profesionales», sino también «a muchos que ejercen la agricultura y la ganadería como una segunda actividad» porque «hacen una labor esencial» para «sostener los pueblos y aldeas».«Estoy segura de que el Ministerio sabrá entender también la necesidad, no sólo del momento, sino de cara al próximo año» expuso la titular de Medio Rural quien trasladó además, la necesidad de «recuperar los viñedos afectados», para lo cual «habrá que poner encima de la mesa otras medidas de ayuda».