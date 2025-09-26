Dio un puñetazo a la madre de su hijo y la arrastró por la acera delante del niño

Un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, en unos términos a los que el encausado dio su visto bueno este jueves en el Penal 2 de Ourense, impone una condena de 2 años de prisión a un varón dominicano, sin antecedentes penales, que el 13 de enero agredió a su expareja, la madre de su hijo menor en común. Sobre las 18 horas de aquel día, se encontraba en el coche con el niño, de un año, junto al portal de la vivienda de la perjudicada. La mujer llegó y llamó la atención al acusado por haberse llevado al pequeño sin su permiso. Comenzaron a discutir, el hombre se bajó del coche y agredió a la víctima. La agarró del pelo, le dio un fuerte puñetazo en la cara —con ese golpe, la víctima se cayó al suelo—, y la arrastró por la acera. La paliza machista fue presenciada por el niño. El autor de esta agresión, calificada como un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, se conformó este jueves con 2 años de prisión y con la obligación de respetar una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación con la perjudicada, a una distancia mínima de 200 metros y una vigencia de 3 años.

El encausado carece de antecedentes y, como esta condena no excede de 2 años, el varón puede beneficiarse de la suspensión de la pena de prisión. Pero la magistrada del Penal 2 de Ourense avisó al agresor de que deberá abonar la indemnización para resarcir a la víctima, establecida en 22.000 euros, una responsabilidad civil para compensar los días de incapacidad temporal más las secuelas que sufre la mujer. La agresión le causó una fractura de los huesos propios de la nariz, una contractura cervical y un traumatismo craneal. A la mujer le ha quedado, como secuela, la desviación del tabique nasal.

Si el acusado abona los 22.000 euros antes del 31 de diciembre, «o al menos la mitad» —indicó la autoridad judicial en la vista—, el hecho será «valorado positivamente» a la hora de resolver la solicitud de suspensión de la pena de cárcel.