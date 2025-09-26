Cortes por la carrera de A Ponte y la reforma de la avenida de Portugal

La carrera popular en el barrio de A Ponte, que forma parte del circuito ‘Correndo por Ourense’, requiere cortar el tráfico en varias calles este domingo. A las 8 se cerrará Francisca Herrera, el punto de salida y meta, y a las 10 se prohibirá el tráfico en las demás calles afectadas por la prueba. El acceso y salida de la estación intermodal permanecerá libre. Los corredores saldrán a las 11 de Francisca Herrera, junto al IES 12 de Octubre, y seguirán por Avenida de Santiago, Basilio Álvarez, avenida das Caldas, José Antonio Moretón, Ribeiriño, Avenida das Caldas de nuevo, Mercado, Rosalía de Castro, Vicente Risco hasta la rotonda y regreso a Francisca Herrera.

La Policía Local recomienda a los vehículos que circulen por la Avenida de Santiago hacia el centro que se desvíen por la calle Rey Soto. El tráfico hacia la N-525 y la N-120 deberá ir por Río Arnoia. Los vehículos que quieran llegar a la Avenida de Santiago desde Basilio Álvarez o el Puente Nuevo deberán circular por la ruta Basilio Álvarez –Eulogio Gómez Franqueira – Río Arnoia, o bien por Avenida de Marín – calle Ático Noguerol.

Por otra parte, la reforma de la Avenida de Portugal, que ejecuta el Concello, obliga a cerrar al tráfico a partir del lunes el tramo entre Ervedelo y Pura e Dora Vázquez. Solo podrán acceder los residentes.