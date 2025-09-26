Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El campus acoge dos jornadas universitarias

La Facultade de Dereito acogió en el día de ayer dos jornadas universitarias. Por un lado, se celebró el coloquio «Acordos de sostibilidade e sector agrícola», dirigido al alumnado. Y por otro, la cuarta edición del encuentro Xornadas de metodoloxía e innovación docente, en la que participaron profesores de derechos de distintas universidades estatales.

TEMAS

