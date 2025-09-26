El campus acoge dos jornadas universitarias

La Facultade de Dereito acogió en el día de ayer dos jornadas universitarias. Por un lado, se celebró el coloquio «Acordos de sostibilidade e sector agrícola», dirigido al alumnado. Y por otro, la cuarta edición del encuentro Xornadas de metodoloxía e innovación docente, en la que participaron profesores de derechos de distintas universidades estatales.