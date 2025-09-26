Arde una casa abandonada en el lugar de A Lonia, cerca del complejoi de Bamio

La alarma se activó a en la senda fluvial del río Lonia en su paso por Bamio cuando, a eso de las 18.00 horas, una edificación abandonada pegada al río entró en llamas. Según fuentes vecinales, el incendio fue plantado intencionadamente, y se originó en los matorrales adyacente a los vestigios del complejo deportivo Bamio.

Las llamas, junto a la gran nube de humo, visible desde múltiples puntos de la ciudad, avisó a los ourensanos del problema, que rápidamente llamaron a los cuerpos de bomberos. Cuatro unidades de urbanos, con el apoyo de brigadas forestales, acudieron a la zona del fuego, consiguiendo controlar las llamas.

La casa incendiada se encontraba en un claro estado de desatención, y tanto a su entrada como en todo el recinto se presenciaban diversas zarzas junto a chapas de metal fragmentadas por el suelo. Esta sensación de desabandono no quedaba en la vivienda: toda la zona que rodea al complejo deportivo (con asuntos judiciales a resolver) se encontraba llena de maleza sin desbrozar, poniendo en claro peligro a los vecinos. Un incendio del mismo calibre que hubiese empezado en la noche, o sin que nadie diera la voz de alarma, habría calcinado fácilmente toda la zona, llegando incluso a poder atravesar el río Lonia y llegar al lugar de Mende, pues los matorrales más cercanos al agua se encontraban en aún peor estado de conservación que el resto.