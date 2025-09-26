Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde una casa abandonada en el lugar de A Lonia, cerca del complejoi de Bamio

Bomberos urbanos, con ayuda de los de distrito forestal, controlaronel incendio con facilidad

El incendio, a la orilla del río Lonia. | Roi Cruz

El incendio, a la orilla del río Lonia. | Roi Cruz

David Alján

Ourense

La alarma se activó a en la senda fluvial del río Lonia en su paso por Bamio cuando, a eso de las 18.00 horas, una edificación abandonada pegada al río entró en llamas. Según fuentes vecinales, el incendio fue plantado intencionadamente, y se originó en los matorrales adyacente a los vestigios del complejo deportivo Bamio.

Las llamas, junto a la gran nube de humo, visible desde múltiples puntos de la ciudad, avisó a los ourensanos del problema, que rápidamente llamaron a los cuerpos de bomberos. Cuatro unidades de urbanos, con el apoyo de brigadas forestales, acudieron a la zona del fuego, consiguiendo controlar las llamas.

La casa incendiada se encontraba en un claro estado de desatención, y tanto a su entrada como en todo el recinto se presenciaban diversas zarzas junto a chapas de metal fragmentadas por el suelo. Esta sensación de desabandono no quedaba en la vivienda: toda la zona que rodea al complejo deportivo (con asuntos judiciales a resolver) se encontraba llena de maleza sin desbrozar, poniendo en claro peligro a los vecinos. Un incendio del mismo calibre que hubiese empezado en la noche, o sin que nadie diera la voz de alarma, habría calcinado fácilmente toda la zona, llegando incluso a poder atravesar el río Lonia y llegar al lugar de Mende, pues los matorrales más cercanos al agua se encontraban en aún peor estado de conservación que el resto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents