La Xunta compensa con hasta 200.000 euros los daños del fuego en los viñedos

La Xunta anunció ayer nuevas ayudas para paliar los daños causados por la grave oleada de incendios forestales de este verano. Los estragos del fuego en los viñedos se compensarán con hasta 200.000 euros, y las pérdidas en la producción con hasta 12.700 por hectárea. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitaron Beade para revisar algunas de las zonas de viñedo afectadas por los incendios de agosto. Entre las ayudas de la Xunta para explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales perjudicadas se incluyen las dirigidas a los productores de vino, como es el caso de la partida para la reparación de bienes, maquinaria, equipamiento o medios de producción de las explotaciones agrícolas o ganaderas, con una inversión de hasta 200.000 euros por persona; así como por pérdidas en la producción, que ascienden hasta los 12.700 euros por hectárea en el caso del viñedo.

Gómez aseguró que el gobierno autonómico está al lado del sector vitivinícola para «tenderles nuestra mano», con el fin de hacer frente a las consecuencias derivadas de estos incendios. La Xunta pone a disposición el trabajo de los técnicos de la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) para realizar un análisis más completo sobre la afectación de los incendios forestales en el viñedo.

A mayores, reconoció la labor de los más de 10.000 viticultores y cerca de 443 bodegas que conforman el sector vitivinícola de calidad en Galicia, «en un momento clave para el sector, como es el inicio de la vendimia». Asimismo, recordó otras líneas de apoyo del gobierno gallego a este campo, como son las ayudas para la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas, que acaban de resolverse con un presupuesto de subvención de 5,4 millones de euros, que llegarán a 27 beneficiarios.

También destacan las ayudas para la promoción del vino gallego en mercados de terceros países, que en este 2025 cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros; o la línea para la reestructuración y reconversión de viñedo, dotadas en la última convocatoria con una partida de cuatro millones de euros.

En el Concello de Beade ardió mucho monte pero afortunadamente a los viñedos próximos solo afectó a los cierres y primeras filas de cepas de uva más cercanas al monte. Y es que al estar trabajados y limpios los viñedos, es más difícil que se quemen. El alcalde, Fernando Taboada, destaca que también fue muy importante la intervención de los vecinos que trabajaron con gran esmero para evitar que las llamas llegaran a sus casas y a las propias viñas.