Tres detenidos en O Barco por tráfico de drogas
L.G
Ourense
El Equipo Roca de la Guardia Civil de A Rúa, junto con la Guardia Civil de O Barco, detuvo el 18 de septiembre a tres vecinos de O Barco por un delito contra la salud pública tras investigar la venta al menudeo de cocaína en la localidad. Incautaron 100 papelinas de cocaína, 49 gramos de marihuana, 1.145 euros en efectivo, dos básculas de precisión y material para el envasado.
