Suspenden el juicio contra los presuntos responsables de una narcocasa en Eiroás

La Audiencia Provincial suspendió este miércoles por segunda vez la vista oral prevista contra cinco acusados de un delito contra la salud pública, al no presentarse uno de los procesados—para el que la presidenta de la sala pidió detención y que cumpla prisión hasta la celebración del nuevo juicio—.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los acusados una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 200.000 euros. En el caso de los acusados de nacionalidad extranjera, también propone su expulsión del territorio durante cinco años, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena.

Los hechos se remontan a julio de 2023, cuando comenzaron las investigaciones tras varias denuncias ciudadanas que alertaban de un punto de venta de estupefacientes en una vivienda de la ciudad. Aunque en una primera fase fueron detenidos tres el juzgado decretó su libertad por la escasa cantidad de droga incautada.

La Fiscalía sostiene que, tras quedar en libertad, los investigados continuaron con la venta. En enero de 2024, dos de ellos fueron interceptados en la calle con droga y, tras varios registros, se les hallaron dosis preparadas, balanzas de precisión y cuchillos.