Seoane, el alcalde de Verín, recurrirá al TSXG : «Las obras tenían amparo legal»

El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Ourense a dos años de prisión, 14 meses de multa a razón de 6 euros diarios, inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena y un año de inhabilitación para ejercer como promotor de obras, tras considerarlo responsable de un delito contra la ordenación del territorio. Todo ello en una sentencia dictada tan solo 13 días después de la celebración del juicio que sentó a Seoane en el banquillo de los acusados, desde donde defendió su inocencia, igual que lo hace ahora. La sentencia no es firme, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el regidor ya ha anunciado que lo utilizará .

«Hasta que prevalezca la verdad: las obras tenían amparo legal», defiende Seoane— arquitecto de profesión y alcalde de la villa del Támega desde 2015— en un comunicado remitido desde el consistorio verinés tras conocerse la sentencia que, con todo, lo absuelve de otro delito del que también estaba acusado, el de prevaricación administrativa. Entre los dos; el delito de ordenación del territorio y el de prevaricación, la Fiscalía elevaba la pena a seis años de prisión y doce de inhabilitación.

Pese a la notoria reducción al salir absuelto de uno de los cargos, el alcalde no está conforme, por lo que tanto él como su letrado ya han hecho público que recurrirán un fallo que consideran «desproporcionado».

Los hechos por los que ha sido condenado se remontan al año 2019, cuando, en el entorno de la Iglesia de San Bartolomé, en Queirugás —declarada bien patrimonial en el PXOM de Verín y en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia—, el alcalde promovió una serie de actuaciones urbanísticas sin el proyecto técnico exigido ni la autorización de la Consellería de Cultura.

Las obras incluyeron la demolición y levantado del firme de hormigón existente, el saneamiento y soterramiento de las redes de suministro eléctrico y alumbrado público, así como la instalación de arquetas y canalizaciones.

En la sentencia, los magistrados concluyen que se trató de una intervención de calado, que «no puede considerarse ni de escasa complejidad técnica ni de mero mantenimiento o conservación». Señalan además que las obras supusieron una «afectación importante» al entorno protegido del templo y que, en su calidad de alcalde, Seoane tenía la responsabilidad directa sobre la protección del patrimonio. «En la ordenación del territorio, la figura del alcalde juega un papel crucial en la protección de zonas, principalmente en lo que respecta a la planificación y ejecución de planes territoriales y urbanísticos municipales. Como máximo responsable municipal, es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa y de representar los intereses de la comunidad en la gestión del territorio», argumentan.

La defensa del regidor

Frente a estos argumentos, durante la vista oral, el regidor defendió su actuación como una intervención urgente motivada por las intensas lluvias de aquel invierno, que habrían desestabilizado un talud próximo al templo. «Fui para ver si el talud era estable o no y aprobé la actuación porque como alcalde tengo que velar por la seguridad de mis vecinos», sostuvo en su declaración ante el tribunal.

Ante el mismo que explicó que el talud sí amenazaba con venirse abajo, por lo que decidió intervenir de inmediato, pese a que, reconoció, sabía que el templo estaba protegido al amparo de la ley del Patrimonio Cultural de Galicia y la legislación nacional de Patrimonio Histórico Español y que, como tal, era necesario contar con autorización previa de Patrimonio para efectuar cambios en el entorno.

No obstante, Seoane alegó que la obra estaba amparada por una instrucción de la propia Consellería de Cultura de 2017, que permitiría obviar la autorización previa en casos de actuaciones de «escasa complejidad técnica» y que no afectan al bien ni a su contemplación. Algo que, a su entender, se cumplió en este caso.

Sin embargo, Fiscalía descarta que las obras se ajustasen a ese supuesto, subrayando que la magnitud de la intervención supera el ámbito de mantenimiento y que era preceptiva la autorización de Patrimonio, que no se solicitó.

Sin optar a la alcaldía

Así pues, a través del comunicado remitido desde el Concello de Verín, Gerardo Seoane insiste en su inocencia «absoluta» y mantiene que la intervención fue totalmente «legal, necesaria y urgente».

Seoane presenta en el escrito un decálogo de razones por las que asegura que lo que hizo, como ya defendió en la Audiencia Provincial, «está bien hecho» y por las que «peleará hasta la última instancia» para que « se reconozca la legalidad absoluta de la intervención de urgencia en el talud norte de la iglesia de San Bartolomeu».

Celebra, eso sí, la absolución del delito de prevaricación, que calificó de «obviamente inexistente». «Confío plenamente en la justicia, por eso continuaremos con las actuaciones jurídicas necesarias, ya que en primera instancia fuimos absueltos y en esta segunda ocasión solo queda este punto por aclarar».

Con todo, si la condena se mantiene tras el recurso, Gerardo Seoane no podría optar a la reelección en las elecciones municipales previstas para el primer semestre de 2027, al quedar inhabilitado para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Reacciones políticas

Desde el PSOE provincial muestran su «total respeto a la justicia» por la sentencia que condena al alcalde de Verín y se remiten al comunicado del propio regidor donde reitera su inocencia y adelanta que recurrirá al Tribunal superior de Xustiza de Galicia para demostrarla.

Por su parte, desde el Partido Popular provincial, exigen la dimisión inmediata de Seoane, al que acusan de «desprecio continuado a la legalidad» y de contar con «600 reparos de legalidad formulados por la secretaria y el interventor». Consideran que debe abandonar el cargo, recuerdan que no se trata de un ataque personal, sino de «depurar responsabilidades legales» y reclaman una respuesta «contundente del PSOE» y una clara del BNG, socio de gobierno en la villa.