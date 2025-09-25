Una limpiadora con discapacidad acusa a su jefa de humillarla: «Me sentía como una cucaracha»

«Me sentía como una cucaracha. Me veía pequeñita. No me hablaba bien: ‘Ya vuelves a estar aquí otra vez, pesada’. Tenía pánico de ir al trabajo. Salía de mi casa e iba llorando. Era fuerte y ahora no lo soy. Solo pido que esta señora no vuelva a hacer daño a nadie». Con un relato interrumpido por las lágrimas en varios momentos, una mujer acusa a la que fue su jefa, en un centro de día de mayores, de un trato degradante y humillante. Entre 2019 y 2022 se encargó de la limpieza. Según su versión, y pese a que tiene una discapacidad del 33% por varias hernias, la supervisora la cargaba de tareas para su jornada de tres horas, le hablaba mal y pasaba por el lugar que acababa de fregar. Sostiene que tenía que comprar ella con su dinero los productos de limpieza. También se queja de que interrumpieron sus vacaciones de Navidad para que fuera a trabajar en Nochebuena. Estuvo de baja por ansiedad. Su médica declaró en el juicio que el cuadro era compatible con acoso laboral. «Tanto tiempo aguantando hasta que estallé, no pude más». Cuando volvió al puesto casi un año después porque necesitaba seguir cotizando, esa noche acabó en el hospital por una crisis. «Me dio aún más trabajo, tenía que limpiar también las paredes».

La acusada, supervisora desde 2019 hasta 2024, niega los hechos que le atribuye la denunciante. No la llamó pesada, los productos de limpieza se encargaban con pedido a la empresa y, si alguna vez pasó por donde había fregado, utilizaba la esquina y se ofrecía a pasar después la fregona, alega. En la limpieza apoyaban otras trabajadoras y no pasaba nada, alega, si alguna tarea quedaba para el día siguiente. Lo único «prioritario» eran los baños, añadió. «La relación era de altos y bajos», respondió al fiscal. «Un día me decía ‘te quiero, princesa, te adoro’, y si otro le tenía que indicar algo, me contestaba ‘te voy a denunciar, te vas a cagar’», sostiene. Su abogada aportó a la causa conversaciones de WhatsApp en las que la limpiadora se dirigía a ella con gratitud, palabras como «cariño» y emoticonos de corazones.

Entre estas versiones opuestas hay distintos relatos de los testigos. Dos trabajadoras que terminaron despedidas avalan a la denunciante. Pero el profesional que ejercía como director y la coordinadora de centros de la adjudicataria, y también una trabajadora que era representante sindical, aseguran que no presenciaron ni detectaron trato humillante ni abuso laboral de la acusada a la perjudicada. El director afirma que hizo entrevistas entre el personal tras conocer la denuncia y no detectó pruebas de acoso, aunque con la limpiadora no llegó a hablar. La coordinadora de centros subrayó que no recibió ninguna queja del comportamiento de la acusada.

La querellante asegura que en su jornada tenía que limpiar la zona interior y exterior de las instalaciones, así como las salas. «Era imposible limpiar ese centro en solo tres horas». Tenía que usar una máquina para fregar de gran tamaño que a ella le costaba desplazar. «Llegaba a casa reventada con el dolor», declaró en el juicio. Según su versión, la supervisora llegó a encargar a otras trabajadoras que midieran el tiempo que le llevaba hacer distintas limpiezas.

«La manera de dirigirse a ella en particular, el eslabón más débil, era muy altiva y despectiva. Siempre le ponía mala cara, decía ‘otra vez se está quejando’, y lo hacía delante de las demás para que no tuviera argumentos y tratar de ponerla nerviosa. Cuando reclamó que hacían falta productos de limpieza dijo: ‘Ya está la pesada otra vez pidiendo’». Son las palabras de la anterior supervisora, relevada en favor de la acusada. En 2020 fue despedida. La testigo asegura que es cierto que la acusada pisaba sobre lo fregado por la limpiadora y que, en general, le dispensaba un trato «de hostigamiento continuo, humillante y vejatorio».

El trato era «desagradable y vejatorio» coincide una psicóloga del centro, que también terminó su relación con la empresa con un despido. Un día que estaba reunido el equipo técnico, la denunciante apareció para pedir material y la acusada le dijo que se fuera, con una respuesta «humillante», según esta testigo. En el centro era «sonado» que la jefa pasaba por el lugar que la trabajadora había fregado, y también que tuvo que llevarse ropa de trabajadoras y material del centro para lavar en casa.

El comportamiento de la jefa era correcto, según la representante sindical, cuya versión avala las manifestaciones de la acusada.