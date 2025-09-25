Jornadas gastronómicas sefardíes en Ribadavia

Ribadavia acoge este viernes y el sábado las jornadas gastronómicas sefardíes. Vecinos y visitantes conocerán la tradición culinaria sefardí. Los locales Plaza, Alaba’o, Salto del Ángel, Marilagar y Garden Lodge ofrecerán pinchos a 2,50 euros. Los restaurantes O Birrán y O Pucheiro tendrán un menú a 26 euros.