Jornadas gastronómicas sefardíes en Ribadavia
Ribadavia acoge este viernes y el sábado las jornadas gastronómicas sefardíes. Vecinos y visitantes conocerán la tradición culinaria sefardí. Los locales Plaza, Alaba’o, Salto del Ángel, Marilagar y Garden Lodge ofrecerán pinchos a 2,50 euros. Los restaurantes O Birrán y O Pucheiro tendrán un menú a 26 euros.
