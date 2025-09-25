El Gobierno central cifra en 1.200 millones las inversiones realizadas en la provincia

«Es un impulso histórico para Ourense». Así definió ayer el delegado del Gobierno central en Galicia, Pedro Blanco, la batería de obras, tanto del tráfico ferroviario como de saneamiento o culturales en marcha o ya ejecutadas que suponen una inversión global de 1.200 millones de euros.

Iñaki Osorio | ROI CRUZ

En este balance realizado ayer desde la Subdelegación del Gobierno en Ourense, en el que Blanco estuvo acompañado por el subdelegado en la provincia, Eladio Santos Blanco, analizó en líneas generales los proyectos «estratégicos, que nos permiten avanzar en progreso y bienestar».

Ahí se incluyen desde los más de 626 millones de euros en distintos proyectos de ferroviarios, entre ellos el túnel de Oural o el centro de control del tráfico ferroviario que convertirá la antigua estación de San Francisco en eje del control de vías en toda Galicia. También hizo especial hincapié en esa segunda fase de obras, ahora en licitación, por más de 37 millones de euros para depurar el maltrecho río Barbaña, canalizando de forma separada a través de una larga red de tuberías aguas pluviales y residuales, y construyendo una nueva depuradora en San Cibrao, núcleo de donde proviene la contaminación.

«Hoy Ourense está viviendo un tiempo nuevo, en el que los proyectos avanzan, en el que hay inversiones que dan resultados cada semana y en el que se respira confianza en el futuro”, indicó el subdelegado del Gobierno.

Así, destacó que el Gobierno de Pedro Sánchez “está levantando infraestructuras que no solo resuelven necesidades, sino que marcan un antes y un después, proyectos que quedarán para las próximas generaciones”.

Puso el foco en la licitación de las obras de saneamiento del río Barbaña y en la mejora de la EDAR de San Cibrao, porque se trata de un proyecto «largamente esperado por los vecinos y vecinas y que este Gobierno hace realidad», aseguró el delegado, quien subrayó que «damos respuesta a una demanda histórica y justa de la ciudadanía que evidencia que este Gobierno escucha, actúa y responde».

La novedad en este proyecto que, según, recalcaron especialmente los representantes del Gobierno central en Galicia y Ourense es que «es clave para mejorar la calidad de las aguas, proteger el medio ambiente y garantizar un servicio de saneamiento saludable, lo que merecen todas y todos los ourensanos».

De hecho, este proyecto que acaba de salir a licitación el pasado viernes va a tener capacidad para dar servicio a más de 77.000 habitantes, aumentando la capacidad de tratamiento de las aguas en San Cibrao, y resolviendo problemas arrastrados durante años con las aguas residuales.

Uno de los problemas precisamente es la falta capacidad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de San Cibrao para tratar el agua que generaba la creciente población y el alto número de industrias allí asentadas. El plazo de ejecución de estas obras de saneamiento del Barbaña, una vez adjudicadas es de 30 meses.

Nudo ferroviario

El delegado del Gobierno en Galicia destacó también otros avances recientes en infraestructuras estratégicas en la provincia, como la instalación de nuevas tecnologías en el Centro de Regulación de Circulación, con una inversión de 1,1 millones de euros de la estación de San Francisco, y la mejora integral de esta última , con un presupuesto de 14,5 millones de euros. Señaló la modernización de la línea Ourense-Monforte-Lugo, que también ha dado un paso más con la inauguración del nuevo túnel de Oural, integrado en una inversión global de 626 millones de euros, señaló .

El delegado recordó, además, otros proyectos en marcha en la provincia como el Archivo Provincial, la Biblioteca Nós la a circunvalación de O Barco de Valdeorras, la variante exterior de Ourense, los viaductos de Arnoia y A Valenzá, la travesía de Xinzo, el Museo Arqueológico o la estación intermodal.

«Estamos hablando de un Gobierno que mejora infraestructuras, apuesta por una nueva movilidad que vertebra el territorio, por el respeto al medio ambiente y por la puesta en valor del patrimonio. La inacción y la política de los brazos caídos son cosa del pasado». Añadió que «el Gobierno de España cree en Ourense y lo demuestra con hechos, no con palabras, impulsando obras que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y que tienen un efecto tractor sobre el empleo y el desarrollo económico».