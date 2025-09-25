El Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) despidió este miércoles a los ocho especialistas que tuvieron que retrasar su etapa formativa de mayo a septiembre debido a la pandemia, ya que su incorporación coincidió con los días de mayor expansión del virus y el confinamiento en 2020. Todos ellos desempeñaron un papel especialmente activo durante los primeros días de formación, en los que, además de pasar por sus respectivos servicios, rotaron por las áreas de urgencias y colaboraron con los dispositivos creados específicamente por la pandemia.

Finalizan el MIR tras el retraso que causó la pandemia

Se reunieron ayer en la sala Cabaleiro Goás del CHUO, donde el doctor Eloy Sánchez, director asistencial del área de Ourense, Verín y Valderorras, así como el doctor Jesús García Mata, presidente de la comisión de docencia, fueron los encargados de presidir el evento y de hacer efectiva la entrega de los respectivos diplomas e insignias para celebrar un acto de clausura con motivo de haber concluido su formación de postgraduada.

Recibieron diplomas Marina Magán, que se especializó en angiología y cirugía cardiovascular. Le siguió su compañero Carlos R. Estrada, futuro cirujano general y del aparato digestivo. Por su parte, Cristina Jiménez se dedicará a la medicina intensiva mientras que Jorge Cadiñanos seguirá por la medicina interna de la misma manera que Cheyenne Golpe. Por su parte, Jacobo Pérez se dedicará a la oncología médica y Ramón Sendín a la urología.

Tras recibir los diplomas, Jacobo Pérez se encargó de dar un emotivo discurso como portavoz de este grupo, al que se refirió como «una promoción especial, la del Covid». Recalcó el esfuerzo que todos mostraron en aquellos momentos tan difíciles y también alabó el buen resultado que dejó entre ellos puesto que les hizo fomentar «lazos auténticos».