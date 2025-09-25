La Festa da Vendima de Monterrei apuesta por «reverdecer» tras el fuego

La IV Festa da Vendima de Monterrei, que se celebrará el 4 de octubre, será una edición especial. Para empezar, por el nombre elegido para nombrar la jornada festiva: «Festival Monterrei Reverdece». Y es que tras los difíciles momentos que se vivieron en toda la comarca de Verín y en la provincia de Ourense, desde el Concello de Monterrei se quiere transmitir un mensaje de agradecimiento y de puesta en valor de todas las personas que colaboraron en la extinción de los incendios y pensar en ese reverdecer como un renacer de una forma en que «juntos crecemos de nuevo».

La Festa da Vendima rinde homenaje al vino de esta D.O. y al trabajo de los viticultores tratando de expresar la tradición de la actividad festiva que se hace cuando termina una parte de su trabajo como es la recolección de la uva. Este año se celebra en la Alameda, ya que las obras en el conjunto monumental de Monterrei obligan a desplazarse a Albarellos, la capitalidad municipal.

Arranca a las 11.30 horas con la salida del Folión de carros desde la Finca A Cortiña, por la Rúa Progreso hasta la Alameda, acompañados por el Grupo Castro Floxo de la Escuela Provincial de Danza de la Diputación de Ourense, el Grupo de Danças e Cantares Regionais de Santo Estêvão - Chaves, los Gaiteiros de Flariz y los Trouleiros de Medeiros. A las 12.00 será la inauguración de la fiesta con el pisado de uvas. Habrá actuaciones musicales de A Roda y Coanhadeira, zona de puestos con gastronomía local y área de degustación de vinos.

Como segunda parte de la jornada, se trasladó a este día la XL Xuntanza Internacional de Gaiteiros, aplazada por los incendios. A partir de las 17.00 horas actuarán artistas internacionales, de República Checa, Bélgica, Escocia o Portugal y desde otras comunidades.