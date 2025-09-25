El Entroido oriental de Ourense, de Interés Turístico Nacional

El Teatro Real de Madrid acogió ayer la entrega de diplomas que acreditan a diez festejos locales como fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, distinciones concedidas por el Ministerio de Industria y Turismo a las celebraciones de notable valor cultural, de probada y arraigada tradición popular y con un marcado atractivo turístico. Una de ellas, con reconocimiento estatal, es el Entroido oriental de Ourense. Para obtener dicho reconocimiento es preciso contar previamente con la distinción a nivel autonómico en base a una serie de criterios como el origen, antigüedad y raigambre tradicional de la fiesta. Los Entroidos de Manzaneda, Viana do Bolo y Vilariño de Conso recibieron la nueva acreditación en un acto en el que participaron los alcaldes de los respectivos concellos, y que estuvo presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien destaca «el salto de calidad para nuestros destinos que implican estas distinciones, que contribuyen a intensificar la promoción internacional de nuestro país y a avanzar en los objetivos de desconcentración y desestacionalización de los flujos turísticos. También asistió el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, quien apuntó la importancia de estas celebraciones en la definición de una oferta singular para Galicia, basada en sus tradiciones y fiestas locales, así como «su impacto en la desestacionalización y en la redistribución territorial de la oferta».

Alcaldes de los tres concellos ouresanos con el diploma. | FdV

La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para los Entroidos del oriente de Ourense, como se denominó la candidatura conjunta, se oficializó a comienzos del mes de julio. Con anterioridad, los carnavales obtuvieron la consideración de Interés de Turístico de Galicia: Viana en 1999, Manzaneda en 2008 y Vilariño en 2016. Los tres tienen elementos compartidos, como los folións o fulións, comparsas musicales que recorren las villas al son de los tambores y de otros instrumentos de labranza. Cada uno tiene, además, un personaje característico, como el boteiro de Viana y Vilariño que se diferencian en las caretas, o las máscaras de Manzaneda.

El Entroido es una de las fiestas grandes en Galicia, declarado desde marzo como Bien de Interés Cultural al ser reconocido como «una manifestación inmaterial singular de Galicia», recuerda Merelles. Además, el de Verín cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, el de Xinzo desde 2019 con la de Interés Internacional, y de Interés en Galicia son los que se celebran en Laza y Maceda.