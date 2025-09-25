El deán propone cámaras para evitar otros robos en el exterior de la catedral

El robo de uno de los históricos picaportes de bronce del siglo XVII, de una de las puertas de la fachada principal de la catedral de Ourense, el segundo que ha desparecido de iguales características y cuyo robo se denunció el miércoles en comisaría, sigue aún investigándose y sin resolver, pero ha dejado dudas sobre si la seguridad interna y externa de un edifico histórico, que guarda valiosos tesoros en el interior, está garantizado. De hecho, la catedral de Ourense tiene además una peculiaridad: es un gran edificio con siete puertas de acceso exteriores.

Entrada a la catedral en la zona de vinos, donde se deposita gran cantidad de basura al anochecer. | Roi Cruz

Sin embargo, el deán de la seo ourensana, José Pérez Domínguez, indica que «la seguridad interior está garantizada pues de forma permanente hay dos sacristanes que están controlando el interior durante el horario de apertura de la misma. No hay incidencias».

Además asegura que, pese a contar con siete entradas diferentes, las cuatro puertas de la escalinata central, y otras tres repartidas por todo el perímetro catedralicio, «solo está abierta una habitualmente, y con control de acceso» explica, pues es donde se encurtan los mostradores de la empresa Artisplendore, que controla las visitas a la seo ourensana , y el cobro de las mismas a visitantes o turistas o visita guiadas. No entra nadie al azar. Es en el exterior, donde se produjo el robo de este picaporte de bronce, faltaba uno más en esa puerta derecha de la escalinata principal, pero desconocen el momento en el que se produjo la sustracción , aunque hace algo más de un año que se procedió a a restauración de esas puertas y no se apreció la falta, ni el boquete actual que denunció la Catedral ante Comisaría .

En todo caso desde seo catedralicia se está realizando desde hace meses un plan de seguridad de la misma, que pretende velar tanto por los feligreses y turistas en actos de máxima afluencia, diseñando planes de evacuación rápidos, ante cualquier incendio u otra emergencia, como medidas de protección para todo el patrimonio de arte sacro, que incluye además protección especial para sus iconos más valiosos.

Volviendo al exterior, donde se produjo el robo, el deán apunta que «no estaría mal que instalaran más cámaras en el entorno de monumentos como estos». Lo expone solo como una posibilidad, pues las hay para proteger otros bienes de menor valor económico y artístico como las escaleras mecánicas por ejemplo y no en el entorno de la seo.. «Es evidente que nosotros no podemos hacerlo indica» pues ni tendrían competencias ni los medios económicos, dado que sacar adelante el mantenimiento continuo de todas las necesidades que genera una catedral como esta».

Otra de las cuestiones es la ubicación. La catedral es como la gran isla pétrea en el medio de la zona de vinos y marcha nocturna. A la basura de la hostelería que se que se deposita a veces en sus paredes se suman otros problemas sanitarios. Tanto vecinos como los responsables de la catedral apuntan la posibilidad de instalar también urinarios públicos en la zona.