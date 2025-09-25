Hay institutos como el IES Blanco Amor del barrio de A Ponte, en los que se han formado a lo largo de los años, alumnos que luego, llegaron a cargos políticos, desde diputados provinciales o en el Congreso, a concejales de la democracia, como el ya fallecido teniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, la actual diputada del BNG Noa Presas, o el propio presidente nacional del PPdeG y expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, el exalumno de Blanco Amor que ha volado más alto, por ahora, en política.

Pero Erea Blanco, Alba Iglesias y Noa Rouco, han conseguido la cuadratura del círculo, pues tras coincidir en el mismo centro,y en algún caso incluso en el pupitre, ahora ocupan escaños en la Corporación local del Concello o de Ourense pero, travesuras del azar, cada una en un grupo político diferente, cuyos líderes mantienen posicionamientos claramente contrarios y a menudo a la gresca.

Noa Rouco es cconcejala de Democracia Ourensa y miembro por tanto del gobierno municipal de Gonzalo Pérez Jácome, donde ocupa las carteras de Termalismo, Festejos o Turismo. Alba Iglesias, ocupa un escaño en el grupo municipal del PSOE y Erea Blanco es edil del grupo municipal de BNG.

Todas prefieren hablar de «oponentes» en los escaños más que de rivales, pese a sus posicionamientos ideológicos tan diferentes. Se declaran más compañeras de Corporación que amigas y llegaron a la política por caminos deferentes.

Noa Rouco concejal de DO, en el equipo de Jácome, reconoce que «no podría decir que estudiar en el IES Blanco Amor influyera en mi destino actual, pero sí es cierto que había un gran numero de profesoras, mujeres combativas, que te animaban a debatir y tener tu propia voz».

Noa Rouco , graduada en Turismo, y responsable ahora de esa misma área en el equipo de Jácome, reconoce que «no podría decir que estudiar en el IES Blanco Amor influyera en mi destino actual, pero sí es cierto que había un gran numero de profesoras, mujeres combativas, que te animaban a debatir y tener tu propia voz».

En su caso la oportunidad de estar en una lista política y dedicarse a ello le llegó del ahora alcalde «y lo único o que sí me reconozco es un interés desde muy joven por estar al tanto de cómo evolucionaba la ciudad y de estar informada; así que cuando apareció la oportunidad de ir en la lista para las elecciones no me lo pensé».

Puntualiza que aunque compartió instituto en una misma época con sus ahora compañeras de Corporación del BNG y PSOE, «no somos amigas, pero es cierto que hay respeto entre nosotras y somos capaces de dialogar, aunque luego en los partidos, algunos quieran bajar al y atacarte en lo personal», indica.

Para Erea Blanco, edk. del BNG, la conciencia política y social que transmite en cada una de sus intervenciones, tampoco nació en el instituto. «en mi caso con una madre sindicalista y mi padre, que trabajaba en metal, la concienciación me venía de nacimiento el ser consciente del ‘hay gente que puede hacer esto y tú no’ porque la vida era complicada».

Para Erea Blanco, la filóloga del grupo del BNG, la conciencia política y social que transmite en cada una de sus intervenciones, tampoco nació en el instituto. «La verdad el Blanco Amor era entonces un sitio precario en medios, y en un barrio obrero, pero en mi caso con una madre sindicalista y mi padre, que trabajaba en metal, la concienciación me venía de nacimiento el ser consciente del ‘hay gente que puede hacer esto y tú no’ porque la vida era complicada».

Pese a su juventud —no llega a los 30— milita en el BNG desde hace 10 años . «Pensaba que estar en política municipal iba a ser otra cosa. Pero Ourense tiene unas peculiaridades muy ‘heavys’. Aquí hay una exposición, se ven los plenos televisados (la tele del alcalde) y nada más llegar debes enfrentarse al juicio de tus amigos y vecinos».

Reconoce que « es difícil a veces trabajar en un contexto de políticos que se crecen en el barro. Nada nuevo en la provincia de los Baltar». Aún así la experiencia de dar el paso de la militancia a la acción «merece la pena; es un aprendizaje continuo, aunque siempre pensaras que sería más fácil poder sacar adelante más proyectos y más rápido».

Por su parte, la edil socialista de este trío de exalumnas coetáneas, Alba Iglesias, graduada en Derecho, cree que «·lo que lo que imprime carácter es haber nacido en el otro lado del río, (en el barrio de A Ponte) más que haber estudiando en un centro concreto», bromea.

Ella sí se sentó con Erea en el aula , «pues éramos muy pocos los que íbamos por letras puras». Se reconoce ya desde entonces y antes de imaginar que ocuparían un cargo político, «como gente muy posicionada ya no solo políticamente, sino ideológicamente, incluso con las cosas que pasaban en el instituto. Es cierto que por edad y compartir clase pues siempre hay más similitud entre una persona del BNG y del PSOE, que con otros partidos», indica Alba.

Por su parte, la edil socialista de este trío de exalumnas coetáneas, Alba Iglesias y graduada en Derecho, cree que «·lo que lo que imprime carácter es haber nacido en el otro lado del río, (en el barrio de A Ponte) más que haber estudiando en un centro concreto», asevera

Pese a desembarcar en un contexto municipal complejo como concejala, y en un PSOE en la oposición, Alba defiende la voz de los jóvenes pues «al estar cerca de los 30 nuestros problemas empiezan a ser de adultos». Lo único que cree que las diferencia como concejalas jóvenes es que «tenemos · otra forma de llegar. Se cree que hace falta ser unos súper cracks y al final hablar llano y simple, es lo que más llega la gente».

Al final las tres concejalas tienen o rondan los 30, y pese a ese paralelismo generacional y formativo son muy distintas. Las une sin embargo que, aunque reconocen no haber sido amigas, evitan hacer juicios de valor las unas de las otras y menos «entrar al barro» ni hacer le mínimo comentario peyorativo de las otras.

Noa lo definió como que «hay un respeto mutuo entre nosotras, yo lo percibo, aunque estemos en lugares diferentes». Queda en el aire pues el comprobar si las discrepancias políticas entre miembros de distintos partidos pueden llegar a ser menos canallas. si esa lid se produce entre mujeres.