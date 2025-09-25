El Campus Auga inaugura el Congreso Transnacional de Juventud Investigadora

El Campus universitario de Ourense se convierte en el escenario de «AQUAXI’25. I Congreso Transnacional do Campus Auga da Xuventude Investigadora», un evento que busca fomentar las habilidades de aquellos jóvenes centrados en alimentación, agricultura, medioambiente y aguas termales, que tuvo lugar ayer y continuará en la jornada de hoy jueves.

En la charla inaugural estuvieron presentes Manuel Pardo, delegado territorial de la Xunta de Galicia, Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, Manuel Joaquín Reigosa, rector de la universidad, Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, así como Roberto Ignacio Fernández, director de la universidad.

Todos ellos quisieron poner en valor que este es el primer congreso que se va a celebrar a un nivel transnacional puesto que se va a llevar a cabo también en colaboración con el norte de Portugal, buscando además continuar aumentando la relación con el norte del país luso.

Por otra parte, también quisieron referir varias palabras de ánimo e inspiración a la juventud ourensana y ofrecieron el congreso como una oportunidad para poder fomentar «la ciencia, el talento y el futuro», dijo Pardo.

Un congreso para apoyar la divulgación científica a través de un espacio de diálogo y difusión de resultados de investigaciones, promoviendo el intercambio de conocimientos, el aprendizaje compartido y la creación de redes de colaboración entre la nueva generación científica.

El alcalde animó a los jóvenes a participar y destacó la riqueza «hídrica» de Ourense. Mientras, el rector aseguró que se trata de una «iniciativa magnífica que espero que se consolide» en el campus ourensano.