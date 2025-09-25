Campo de fútbol remodelado para el Atlético Arnoia
Arnoia ya cuenta con un remodelado campo de fútbol de A Queixeira, donde la Xunta consignó diversas ayudas que suman un montante total de más de 500.000 euros. El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, visitó el recinto y agradeció «contar con un club representativo en toda la provincia como es el Atlético Arnoia». Un motivo por el que la remodelación del campo de fútbol «era una obra necesaria para adecuar las instalaciones al nivel deportivo de este club».
