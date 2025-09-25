Campaña por un lugar de memoria en San Breixo
Unos 180 familiares de presos víctimas de la represión franquista enterrados en el cementerio de San Breixo, en el municipio de Celanova, apoyan con sus firmas la petición para la declaración de este camposanto como lugar de memoria con el fin de garantizar su protección.
