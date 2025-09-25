Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campaña por un lugar de memoria en San Breixo

Unos 180 familiares de presos víctimas de la represión franquista enterrados en el cementerio de San Breixo, en el municipio de Celanova, apoyan con sus firmas la petición para la declaración de este camposanto como lugar de memoria con el fin de garantizar su protección.

