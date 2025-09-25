La asociación contra el cáncer reivindica mayor investigación
Buscan concienciar a la población en torno a la importancia que tienen los avances oncológicos
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organizó este miércoles una mesa informativa y una iniciativa con motivo del 24 de septiembre, Día Internacional de la Investigación en Cáncer, «Para ti, ¿en qué se traduce la investigación contra el cáncer?».
Aquellos que se animasen a participar tenían que escribir qué supone para ellos la investigación y pegarlo en un muro para que el resto lo viese. Así, podía leerse «vida» o «esperanza», entre otros términos.
Su presidente, Germán Rodríguez Saa, explicó que el objetivo de la AECC es tratar de alcanzar el 70% de supervivencia frente a la enfermedad y deja claro que «el cáncer no va a parar, aunque el porcentaje de curación es mayor, gracias a la investigación».
