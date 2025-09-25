Adjudicado el centro de salud de Muíños por 1,2 millones

El Servizo Galego de Saúde adjudicó a la empresa Coviastec, S.L. la construcción del nuevo centro de salud de Muíños por un importe de casi 1,2 millones.

La nueva infraestructura sanitaria contará con una superficie construida de 459 metros cuadrados, lo que supondrá incrementar en más del doble el espacio del actual centro de salud, que estará en el núcleo de Mugueimes. Contará con una consulta de medicina de familia, una de enfermería y otra de tipo polivalente. Y en comparación con el centro actual tendrá una nueva consulta polivalente así como otros espacios: zona de admisión, salas de espera, despacho de atención al usuario, aseos, almacén, oficinas y salas de juntas. El plazo de ejecución es de 18 meses y se prevé que las obras arranquen este año. En las próximas semanas se adjudicará la construcción del nuevo centro de salud de Boborás, añade el Sergas.