Xinzo avanza en los proyectos del auditorio y del Campo da Feira

El Concello de Xinzo, junto al centro universitario Cesuga, avanza el diseño de dos proyectos que marcarán un antes y un después en la localidad: el nuevo auditorio y la reurbanización integral del Campo da Feira. Se transformará un espacio emblemático en un gran foro ciudadano para servicio de conciertos, teatro, congresos, ferias y encuentro social, todo el año.

Unos 25 alumnos y tres docentes del último año de Arquitectura ya están en Xinzo realizando trabajo de campo para conocer en profundidad el ámbito de intervención para diseñar proyectos maduros y ejecutables. Además del auditorio multiusos, se ejecutará la renovación completa del conjunto ferial, con la rehabilitación del antiguo edificio de la venta de ganado, la puesta al día de los almacenes más la reordenación de las zonas de restauración ligadas a las ferias. Todo garantizando itinerarios cómodos y seguros y una convivencia armónica con los usos tradicionales.

Como complemento, el equipo académico abordará un aula de interpretación en el entorno del Monasterio de Trandeiras, para conectar patrimonio, territorio y cultura, además de ampliar el mapa de oportunidades turísticas de Xinzo de Limia. La participación ciudadana será clave. Al terminar el curso, las propuestas se presentarán públicamente en Xinzo y se abrirá un proceso de votación vecinal para que la ciudadanía conozca, compare y elija. La propuesta elegida será la que se ejecute.