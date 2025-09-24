Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda para alquiler social en Nogueira de Ramuín

A.F.

Ourense

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó ayer en Nogueira de Ramuín una vivienda reformada con ayudas de la Xunta a los concellos para rehabilitación de edificios municipales. Se trata de una antigua vivienda de maestros en Luíntra y el Concello la rehabilitó con una ayuda de 50.000 euros para destinarla a alquiler accesible. Este año se recuperaron 21 viviendas en la provincia, con una inversión de más de un millón de euros.

