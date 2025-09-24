Seis meses de cárcel por utilizar una tarjeta que no le pertenecía
El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense condenó ayer a un hombre por un delito continuado de estafa, tras usar sin permiso una tarjeta de crédito ajena en dos supermercados de O Barco de Valdeorras.
Los hechos ocurrieron el 4 de mayo de este año. El acusado, de origen extranjero, realizó una compra por 9,26 euros en un supermercado y otra por 31,49 en otro, empleando una tarjeta cuyo titular era una mujer que se la había prestado a su hijo. Se desconoce cómo llegó el acusado a tenerla en su poder.
La Fiscalía solicitaba dos años de prisión y su expulsión de España durante cinco años, pero las partes alcanzaron un acuerdo. El procesado aceptó seis meses de cárcel, evitando así la expulsión, ya que esta medida solo se aplica en penas superiores a un año. Además, podrá evitar la prisión si no delinque en dos años. La víctima fue resarcida por el banco.
