El rural, objeto de análisis en un nuevo plan contra el abandono

La despoblación rural es uno de los principales retos que afronta Ourense, donde muchas aldeas y pequeños municipios ven como su población disminuye año tras año. Para combatir esta situación, la Diputación ha decidido apostar por Proyecto Arraigo, una iniciativa pionera que ayuda a personas y familias a establecerse en zonas rurales, facilitando el acceso a vivienda, empleo y servicios.

El presidente del organismo provincial, Luis Menor, junto al diputado de Dinamización do Medio Rural, Xosé Miguel Pérez Blecua, mantuvieron una reunión con Enrique Martínez Pomar, fundador del proyecto, para conocer los detalles de este programa que actualmente cuenta con más de 28.000 familias inscritas en su base de datos buscando un nuevo proyecto de vida en el campo; algo que lograron 1.000 familias en toda España. Para todo ello cuenta con el respaldo de la Unión Europea.

Se trata de un programa que pone en contacto municipios que cuentan con viviendas y recursos disponibles con personas que buscan comenzar una nueva vida en el campo. De este modo, el proyecto ofrece asesoramiento y apoyo para facilitar el proceso de arraigo, desde encontrar empleo hasta integrarse en la comunidad.

La iniciativa comenzará en Ourense con una fase de diagnóstico, donde técnicos del proyecto trabajarán con concellos y agentes locales para identificar viviendas libres, oportunidades laborales y servicios. Después, se diseñarán planes piloto en municipios que se adhieran a la propuesta, para evaluar resultados y, si funcionan, extender las acciones a más localidades.

Luis Menor destacó que «toda iniciativa enfocada a trabajar en el ámbito del reto demográfico ayuda a identificar las necesidades reales del territorio y a planificar sobre ellas futuras estrategias».

Así pues, esta semana arrancan las reuniones informativas en los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Monteval, Ardecou y Sil-Bibei-Navea, con más encuentros previstos en octubre para sumar el mayor número posible de concellos al proyecto.