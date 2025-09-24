Ourense, en el ‘top’ 10 de las urbes más baratas para vivir... pero con los salarios un 12% por debajo de la media

Ourense se encuentra en el top 10 de la ciudades españolas que son más baratas para vivir, en la que una barra de pan cuesta un 22% menos que la media nacional; la tercera urbe con el precio del bus urbano más barato de España (un 37% menos que la media ), e incluso en la que alquilar una vivienda resulta un 24% más económico que la media estatal.

Pero —y esta es la doble realidad económica de una ciudad en medio de la escalera— las rentas o ingresos anuales por hogar ourensano están un 12% por debajo de la media del resto del Estado. También tenemos una tasa de basura hasta un 40% más cara que la media estatal, y son también más caras la gasolina o el gas. Siempre queda sacarse un seguro por si, en este contexto fluctuante vienen mal dada, pues estos sí son ligeramente más baratos.

Son los resultados de la nueva edición del Índice de las ciudades más caras de España, elaborado por la firma Kelisto, y que en el caso de la ciudad de Ourense tiene esa curiosa doble vertiente, que por un lado empuja al optimismo colectivo, pues se sitúa en el puesto 45 en la lista de las ciudades más caras para vivir de España, lista que encabeza Barcelona. A diferencia de la gran urbe catalana, que tiene la renta media más alta por hogar, que alcanza los 44.000 euros anuales, en Ourense ciudad, los ingresos medios por hogar —y habrá muchos que digan que ni a eso llegan— rondan los 32.271 euros. Por eso la ciudad de As Burgas se sitúa en el puesto 49 en cuanto a ingresos contantes y sonantes que entran en cada casa.

Son, en líneas generales, algunas de las conclusiones del mencionado estudio de la firma Kelisto, que se basa en un análisis que incluye 50 capitales de provincia, además de Ceuta y Melilla. Para cada una de ellas se han examinado cifras sobre 17 productos y servicios en seis categorías. Estas categorías que se han tenido en cuenta son vivienda, impuestos, facturas del hogar, transporte público y privado, compra y ocio .

En el caso de Ourense, los datos son menos esperanzadores cuando se extrapolan los motivos: que no puede costar más la vivienda y la vida allí donde se cobra hasta un 12% menos de media que en el resto de España y con unas de las pensiones más bajas del Estado.

Pero, en todo caso, alquilar una vivienda está un 24 por ciento más barato que la media nacional y el IBI (impuesto de bienes inmuebles) un 5,3 por ciento más barato en la ciudad de As Burgas.

No deja de llamar la atención que Ourense tenga el pan más barato de Galicia, cuando suelen ser precios estandarizados que esté un 22% por debajo que la media nacional . También el taxi figura con un coste un 45% más barato que la media de las otras ciudades, pero el gas es un 19% más caro .

Aún así, Ourense es la ciudad más barata para vivir de Galicia, pues ocupa el puesto 49 en la lista de ciudades más caras, frente a Lugo que está en el 45 , Pontevedra en el 37 y A Coruña el 14.