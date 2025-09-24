Ourense reafirma su compromiso contra la trata y la explotación
l. G.
El Concello de Ourense se unió a a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños con un acto celebrado en el salón de plenos. Allí la concejala de Igualdad, Noa Rouco, dio lectura a la declaración institucional aprobada por la FEMP, en la que se subraya que «la trata con fines de explotación sexual y la industria del sexo constituyen realidades inaceptables».
A respecto, Rouco destacó que según el Ministerio del Interior, en 2024 se identificaron 632 víctimas de trata, de las cuales 376 fueron sometidas a explotación sexual. El 98 % eran mujeres, entre ellas 15 niñas y un niño. Por todo ello, expresó el «rechazo firme y decidido» del concello y la renovación de «compromiso con la construcción de municipios inclusivos y libres de toda violencia».
