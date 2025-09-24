Ourense despide septiembre con la música del Our Fest

Este sábado Ourense se cita con la cultura musical en el recinto ferial de Expourense, con la celebración de la cuarta edición del festival Our Fest. En él, seis bandas de referencia ofrecerán un panorama «único» en Galicia con un cartel que recorre el punk, el poshardcore, la psicodelia, el rock eléctrico y la electrónica.

Se subirán al escenario Kruder & Dorfmeister, Happy Mondays, Mercury Rev, León Benavente, Viva Belgrado y Dream Nails. El objetivo es ofertar al público asistente un cartel que combine desde leyendas internacionales, referentes estatales y también nuevas voces de la escena independiente.

Kruder & Dorfmeister son pioneros del «downtempo» y el «trip hop», estilos por los que se les considera unos revolucionarios de la electrónica con «The K&D Sessions» (1998), un disco que cambió para siempre la manera de entender las pistas de baile. Sus sesiones, calificadas de «hipnóticas y elegantes», siguen marcando influencia en artistas de todo el mundo.

El grupo Happy Mondays porta la irreverencia de un ‘Madchester’ que marcó los noventa con temas como «Step On» o «Kinky Afro», una fusión de guitarras, funk y cultura de club que convirtió a la banda en un icono generacional.

También regresarán a Galicia Mercury Rev, banda de culto nacida en Buffalo y aclamada por su psicodelia expansiva. Cononocidos por canciones como «Deserter’s Songs» o «All Is Dream» y su último trabajo «Born Horses» (2024), han sabido combinar atmósferas delicadas y crescendos de intensidad casi cinematográfica.

Completan el programa las británicas Dream Nails, agitadoras del punk queer y feminista en Europa, con letras incisivas y un directo luminoso que convierte cada concierto en un espacio seguro y de celebración. La apuesta nacional recae en el grupo León Benavente y Viva Belgrado.

León Benavente, una banda con más de una década de trayectoria y discos esenciales como «Vamos a volvernos locos» o «ERA», representan uno de los directos más magnéticos de la música en español. Su nuevo álbum, «Nueva sinfonía sobre el caos» (2024), condensa la tensión política y una energía que obliga al baile, características de la banda.

Viva Belgrado, conocidos por «Cancionero de los cielos» (2024), atesoran una trayectoria internacional que los ha llevado a más de treinta países, transformando el poshardcore en un lenguaje propio, cargado de lirismo, crudeza y emoción compartida. Las entradas están disponibles en ourfest.gal y ataquilla.com, con un precio de 40 euros, más los gastos de gestión.

Para llegar a Expourense se podrá utilizar la línea regular L4 del bus urbano de Ourense, desde las 6:30 hasta las 22:15 horas. Para la vuelta, el festival habilitará un servicio especial de lanzaderas de madrugada, desde Expourense hasta el Parque de San Lázaro, operativo entre la 1 las 3 horas.